Milei ya no farmea aura: la realidad se comió al personaje

Durante su ascenso meteórico, la narrativa libertaria operó bajo una lógica estéticamente perfecta para la era digital: gestos disruptivos, rebeldía performática y una retórica filosa que colonizó las pantallas de millones de jóvenes ávidos de romper el tablero. En ese ecosistema hiperconectado, Javier Milei acumulaba una mística intangible, un capital simbólico que funcionaba como un escudo blindado frente a cualquier crítica convencional. Sin embargo, el poder real no se sostiene con likes, retuits ni poses de rockstar mesiánico. Con el correr de los meses, la liturgia del grito y el insulto sistemático ha dejado de ser una mueca audaz para convertirse en un eco vacíos, una repetición monótona que ya no sorprende a nadie y que expone crudamente la distancia sideral entre la épica del atril y el drama cotidiano de la calle.

El desgaste de esa supuesta superioridad estética no es producto de una conspiración mediática, sino de la implacable ley de gravedad de la gestión. La sociedad que alguna vez compró la fantasía del león indomable hoy atraviesa un frío invierno material donde la macroeconomía de planilla de Excel choca contra la carnicería, la farmacia y el colectivo. Cuando el salario licuado no alcanza para llegar a fin de mes, el humor social muta drásticamente: la fascinación por el personaje da paso al hastío, y el carisma histriónico se transforma en un boomerang que golpea con fuerza inusitada. Ya no hay relato de motosierra que disimule la asfixia de la clase media ni meme que pueda llenar la heladera de un jubilado abandonado a su suerte por el ajuste.

La tragedia política del oficialismo radica en haber creído que la gobernabilidad era un ejercicio permanente de campaña electoral, confundiendo la provocación tuitera con la construcción de consensos y la administración del Estado con un streaming de autoayuda económica. Al renunciar a la política tradicional para abrazar el dogma intransigente, el Gobierno se encerró en un monólogo autocomplaciente, sordo al clamor de una ciudadanía que le exige soluciones tangibles y no explicaciones teóricas sobre la Escuela Austriaca. El superávit fiscal exhibido como un trofeo abstracto se contrasta con el cementerio de PyMEs cerradas, el colapso de la obra pública y la desfinanciación deliberada de la ciencia y la educación pública, pilares históricos de la movilidad social argentina.

Se acabó el tiempo de los chamanes de la motosierra y los falsos profetas del libre mercado desregulado que prometían el paraíso a costa de destruir el tejido social. La historia no perdonará a quienes convirtieron el dolor de un pueblo en un experimento conducido por dogmas absurdos y egos inflados en la comodidad de despachos blindados. Milei ya no farmea aura porque la realidad se comió al personaje: el cetro se ha desprendido de las manos del mago, la magia barata se ha evaporado por completo, y en el escenario oscuro de la Argentina real solo queda, crudo y definitivo, el estruendoso fracaso de un modelo que prometió gloria y entregó miseria.