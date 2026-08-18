Guerra abierta en SUTIAGA La Plata: Roagna activa una purga interna para expulsar al opositor Miguel Camacho.

La tensión se apoderó de las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (SUTIAGA) Seccional La Plata. La comisión directiva conducente aceleró una purga interna al convocar a una Asamblea Extraordinaria para este jueves 20 de agosto, con un objetivo central: lograr la expulsión del secretario gremial Miguel Ángel Camacho, el único dirigente de la mesa ejecutiva que enfrentó las cesantías resueltas en las distribuidoras regionales.

El conflicto de fondo estalló tras el despido de tres operarios en la empresa Conurbano Distribución. Mientras el secretario general Carlos "Cali" Roagna decidió no intervenir frente a las medidas empresariales, Camacho encabezó las protestas y exigió la inmediata reinstalación de los trabajadores.

Desde los sectores disidentes señalan abiertamente a la conducción por presuntos acuerdos opacos y "favores" recibidos por parte de las firmas para silenciar los reclamos de planta.

Persecución a delegados y elecciones anuladas

La respuesta de la cúpula sindical ante la organización de la oposición incluyó el bloqueo del cronograma electoral para impedir la renovación de delegados en diversas comisiones internas. Quienes intentaron postularse de manera independiente sufrieron amedrentamientos sistemáticos, incluyendo querellas civiles y denuncias penales promovidas directamente por los abogados del propio gremio.

Asimismo, la conducción aplicó suspensiones preventivas de 45 días sobre trabajadores de las plantas Tolosa y Transve. Un caso paradigmático ocurre en la firma Pestarino, donde a delegados elegidos por el voto directo de sus compañeros se les quitaron de forma intempestiva sus funciones operativas y fueros de representación.

Crece la resistencia en las plantas

El descontento obrero se canalizó en las últimas horas a través de comunicados que circulan masivamente en los establecimientos de Reginald Lee y Villa del Sur, dos de las embotelladoras de mayor volumen en la región platense. En los escritos, los operarios cuestionan el alineamiento de la conducción con las empresas frente al deterioro de las condiciones de trabajo y los despidos sin causa.

La jornada de este 20 de agosto definirá el futuro de la representación en el sector de las aguas gaseosas. Mientras el oficialismo confía en consumar la expulsión de Camacho para clausurar la oposición interna, las bases gremiales organizan la resistencia para evitar que se consolide la pérdida de derechos laborales en el cordón industrial La Plata-Berisso-Ensenada.

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