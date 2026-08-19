El ICP lanzó RedAcción, un nuevo espacio para debatir y comprender la actualidad

El Instituto de Capacitación Política (ICP) presentó RedAcción, un newsletter mensual de acceso libre que propone abordar distintos temas de la actualidad desde una mirada crítica y plural. La iniciativa busca acercar a la comunidad herramientas para comprender el presente y poner en circulación la producción intelectual y académica de la institución.

La propuesta puede recibirse gratuitamente por correo electrónico o consultarse directamente a través de la web del ICP. Cada edición reúne artículos de especialistas y referentes de distintas áreas, con el objetivo de generar un espacio de análisis frente a la velocidad y el ruido de la agenda cotidiana.

“Es un espacio para detener el ruido, para mirar con perspectiva, para entender qué hay detrás de lo que se dice y de lo que se calla; un observatorio crítico”, explicó Sebastián Tangorra, presidente del ICP.

Una mirada crítica sobre los temas de la agenda

La primera edición de RedAcción ya se encuentra disponible y reúne una serie de artículos que recorren problemáticas vinculadas con la política, la tecnología, la geopolítica, la soberanía y la cultura.

Entre los contenidos publicados aparece un aporte de Sebastián Tangorra sobre pensamiento crítico y formación política. También participa Claudio Martínez, con un análisis sobre inteligencia artificial y geopolítica, uno de los cruces que mayor impacto tiene actualmente sobre las relaciones de poder a escala global.

Por su parte, Agustina Grasso aborda la problemática de la extranjerización de tierras y su relación con la soberanía nacional, mientras que Virginia Fermanelli pone el foco en el rol social y comunitario de los clubes de barrio.

La edición se completa con un análisis de Sergio Kiernan sobre el escenario político de Brasil y un trabajo de Carina Carriqueo dedicado a la literatura, la identidad y la vigencia del quichua santiagueño.

Un espacio para pensar más allá de la coyuntura

Con RedAcción, el ICP busca construir un canal de comunicación que no se limite a reproducir la agenda inmediata, sino que permita incorporar contexto, perspectivas y herramientas de análisis para interpretar los procesos políticos, sociales y culturales.

El formato de newsletter mensual apunta, además, a generar una comunidad de lectores interesada en acceder a contenidos de producción intelectual sin restricciones de acceso.

La publicación puede recibirse por correo electrónico de manera gratuita mediante el registro disponible en el sitio oficial del ICP. También puede consultarse directamente la edición de agosto.

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