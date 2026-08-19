Tensión en la Casa Rosada: la posible visita del Papa León XIV acorrala al Gobierno y reconfigura el mapa político

La diplomacia vaticana volvió a alterar las prioridades de la gestión nacional. La perspectiva de un viaje apostólico del Papa Leon XIV a la Argentina encendió las alarmas en la Casa Rosada, obligando al presidente Javier Milei y a su equipo de asesores a diseñar un protocolo diplomático de extrema cautela.

La eventual cumbre expone una marcada tirantez entre la doctrina social de la Iglesia Católica y los lineamientos del programa económico libertario.

En los pasillos del Congreso y en las gobernaciones provinciales, los operadores del círculo rojo ya analizan el impacto político que tendría la foto del Jefe de Estado junto a la máxima autoridad eclesiástica.

Mientras la Cancillería y el Ministerio de Seguridad trabajan en la logística de las comitivas, sectores del peronismo, el sindicalismo y las organizaciones sociales en el Conurbano bonaerense alistan una movilización masiva para respaldar los posicionamientos del Santo Padre en materia de asistencia comunitaria y contención social.

Impacto económico, asueto nacional y armado territorial

La discusión en torno a la llegada del obispo de Roma también roza el plano económico. La posibilidad de que el Poder Ejecutivo decrete un asueto o feriado nacional con motivo de las ceremonias centrales moviliza los cálculos del sector turístico y comercial en puntos clave del país como la Costa Atlántica, al tiempo que genera reparos en cámaras empresarias por el freno en la actividad productiva.

El desenlace de esta gestación diplomática mantendrá en vilo a la escena política nacional, en un contexto donde el cruce entre la liturgia eclesiástica y la narrativa libertaria promete marcar la agenda institucional del país.

Las claves de la eventual visita del Papa