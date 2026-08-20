Más de $400 millones bajo lupa: el desvío millonario en el Hospital El Dique salpica a Kicillof.

Una investigación periodística sacó a la luz una trama de presunta corrupción y desvío de fondos del gobierno de Axel Kicillof en el ámbito de la salud pública de la Provincia de Buenos Aires.

El escenario del conflicto es el Hospital El Dique de Ensenada, un centro especializado en rehabilitación que no cuenta con servicio de emergencias, pero en cuyas planillas oficiales se habrían facturado y rendido mensualmente guardias clínicas y turnos médicos inexistentes por un monto superior a los 400 millones de pesos.

La maniobra, según la denuncia, consistía en adulterar planillas administrativas mediante la firma de autoridades del nosocomio para asignar módulos abultados a profesionales y personal que jamás prestaron funciones de guardia en el establecimiento. La mecánica fue comparada por los denunciantes con la matriz detectada en la Legislatura Bonaerense en la causa de las tarjetas de débito.

Compras sospechosas y falta de explicaciones

El escándalo no se limita a la liquidación de prestaciones fácticas. La investigación expuso también irregularidades en los procesos de compras del establecimiento, donde se habrían otorgado contrataciones directas a proveedores vinculados con el entorno oficial, registrándose sobreprecios en insumos y partidas presupuestarias ejecutadas sin auditorías internas previas.

Ante la presencia de equipos periodísticos en el predio hospitalario para requerir la versión de los directivos, la respuesta de las autoridades fue evitar dar explicaciones públicas y ordenar el desalojo de los cronistas, aumentando la tensión en los pasillos del centro de salud.

Repercusión en el Ministerio de Salud provincial

El caso generó un fuerte impacto en la mesa chica del Ministerio de Salud bonaerense y en la gobernación encabezada por Axel Kicillof. Mientras las auditorías externas comienzan a poner la lupa sobre las resoluciones firmadas en Ensenada, en los despachos oficiales se analiza la responsabilidad de las segundas líneas para contener la sangría política.

En tanto, organizaciones locales y usuarios de la red de salud regional manifestaron su indignación ante el contraste entre la falta de insumos básicos en la atención primaria y los abultados montos desviados a través del esquema de guardias fácticas, a la espera de que el avance de la causa judicial determine las responsabilidades penales de los firmantes.

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