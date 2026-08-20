Dimos de baja una nota que el intendente Nardini consideró que afectaba su honor, dignidad y reputación

Una nota de Primera Página publicada el día 28 de julio 2026, titulada “Escándalo en Malvinas Argentinas: el intendente Leonardo Javier Nardini protege la venta de cocaína en un galpón municipal”, fue dada de baja por nuestro Consejo de Redacción haciendo lugar al pedido del intendente Leonardo Javier Nardini, quién nos manifestó sentirse agredido y explicó, por medio de una carta documento, los motivos de su solicitud.

La nota contenía una serie de denuncias sobre la gestión de Nardini, basadas en información obtenida de fuentes ligadas a la comuna que fue contundentemente desmentida por el intendente. Por esa razón, y no obrando en nuestra redacción una mala intención sino la inquebrantable voluntad de informar certeramente a nuestros lectores, decidimos dar de baja la nota y todas sus versiones en redes sociales.

Creemos firmemente que el periodismo de investigación política debe incomodar al poder. Pero también creemos que debe hacerse eco de los reclamos de los funcionarios denunciados. En este caso, pedimos disculpas al intendente Leonardo Javier Nardini por la incomodidad generada.

Sin embargo, queremos aclarar algunas de las objeciones formuladas por el jefe comunal: Las imágenes de tapa de TODAS nuestras notas son generadas con IA desde hace tiempo, por una razón estética e ilustrativa y es muy notoria su creación, por lo cual no creemos necesario estarlo aclarando permanentemente. Funcionan como un dibujo. Es un estilo propio. Nunca buscan falsear la realidad, por eso utilizamos un estilo grotesco en su creación. Nunca buscamos ocasionarle al intendente Leonardo Javier Nardini un “grave ataque contra su honor, dignidad y reputación personal”.

La decisión de bajar el contenido publicado el pasado 28 de julio de 2026 responde a una convicción inquebrantable de este portal: el periodismo de investigación debe golpear con fuerza, pero jamás manchar la reputación personal sin sustento firme.

Ante la contundente desmentida del jefe comunal de Malvinas Argentinas, optamos por limpiar la cancha y pedir las disculpas correspondientes por la incomodidad generada en su gestión.

Las imágenes grotescas e ilustrativas que acompañan nuestras entregas son generadas digitalmente desde hace tiempo, funcionando siempre como un recurso estético propio de nuestro estilo y nunca con la intención maliciosa de falsear la realidad ni dañar la investidura de ningún dirigente.

Creemos firmemente que la labor informativa exige grandeza para revisar los propios pasos, demostrar que no existe mala fe y garantizar que nuestros lectores reciban siempre información rigurosa y contrastada.