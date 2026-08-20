El obsceno financiamiento del Banco Provincia a Facundo Moyano: 15 veces más de lo que declara ganar.

Una nueva controversia sacude al escenario político y sindical bonaerense tras revelarse los resúmenes financieros y límites de endeudamiento del dirigente Facundo Moyano.

Según los datos públicos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el referente de los empleados de peaje registró saldos de tarjeta de crédito que superaron holgadamente los límites racionales frente a su nivel de ingresos registrados en blanco.

El abultado nivel de financiamiento tiene como principal protagonista al Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde Moyano posee su cuenta sueldo como empleado de la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).

A pesar de que su ingreso declarado en relación de dependencia en la firma bonaerense ronda los $3,2 millones de pesos mensuales, la banca pública le otorgó líneas de crédito que superan en más de 15 veces su capacidad salarial.

Un salto desorbitante en los plásticos

La evolución del endeudamiento durante el primer semestre de 2026 muestra una curva ascendente sin precedentes. En enero, los compromisos informados alcanzaron los $32,1 millones de pesos, subieron a $36,4 millones en febrero y treparon a un pico escandaloso de $48,5 millones de pesos durante el mes de marzo.

El promedio mensual registrado en la primera mitad del año quintuplicó los valores del año previo, acumulando en apenas seis meses más del doble de todo lo gastado durante el 2025.

La difusión de estos montos encendió las alarmas e interrogantes en el sector financiero y político. Mientras el ciudadano de a pie afronta tasas astronómicas y límites restrictivos para llegar a fin de mes, la banca conducida por el Estado provincial garantizó una caja de financiamiento millonaria para consumos personales y viajes al exterior de alta gama difundidos en redes sociales.

Silencios, consultoras y el rol del Estado

El entramado que rodea la solvencia del gremialista suma condimentos con su participación en firmas privadas como Estrategia Persuasión Consultores S.A., donde comparte directorio con Diego Lasala, quien a su vez integra la conducción de la propia AUBASA. Sin embargo, la información pública no aclara qué avales o ingresos respaldaron al momento de otorgarle semejante margen de liquidez.

Incapaz de justificar de qué vive holgadamente al ser abordado en entrevistas periodísticas recientes, la figura de Moyano queda expuesta en el centro de un privilegio injustificable.

La falta de explicaciones oficiales por parte de las autoridades del Banco Provincia sobre los criterios de riesgo empleados para financiar a un dirigente con sueldos 15 veces menores deja al descubierto la discrecionalidad con la que se gestionan los recursos públicos.