Información General | 24 Aug
Control vial en el asfalto
Cajas automáticas en la Ruta 2: la jugada de Aubasa antes del éxodo estival
Con el verano asomando en el horizonte del AMBA, la empresa estatal bonaerense apuró una licitación de cien mil dólares para sembrar cuatro cinemómetros inteligentes en el conflictivo tramo platense de El Peligro. En esta investigación te contamos cómo el gobierno provincial planea estrenar tótems luminosos y cámaras sancionatorias para controlar el tránsito hacia la Costa Atlántica, mientras los reclamos vecinales por obras de infraestructura de fondo siguen durmiendo en los cajones ministeriales.
El asfalto bonaerense vuelve a ser el escenario predilecto donde la burocracia estatal disfraza la recaudación bajo el ropaje de la prevención. La Autovía 2, principal corredor que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata y la Costa Atlántica, tendrá cuatro nuevos radares de control de velocidad que buscarán reforzar la seguridad vial en uno de los sectores con mayor cantidad de siniestros de los últimos años. La rosca de los peajes y las multas acelera sus motores cuando el calendario empieza a marcar los meses de calor.
La operadora vial que administra el corredor atlántico abrió formalmente el expediente de compras para adquirir la tecnología de fiscalización. La medida fue impulsada por Aubasa, que lanzó el Concurso de Precios N° 127/2026 para la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, con una inversión estimada en US$100.000 más IVA. La caja del Poder Ejecutivo provincial no pierde el tiempo a la hora de actualizar sus herramientas punitivas.
Los plazos administrativos corren a contrarreloj para que los dispositivos queden calibrados antes de que los turistas salgan en masa por la autovía. Si bien el proceso licitatorio recién tendrá la apertura de ofertas el próximo 2 de septiembre, el objetivo es que los dispositivos queden completamente instalados y operativos antes del comienzo de la temporada de verano, cuando el tránsito hacia la Costa Atlántica aumenta de manera considerable. La botonera fiscalizadora debe estar lista para la hora pico del receso.
El mapa de las fotomultas
La concentración geográfica de las cámaras no es casual y apunta a un nudo histórico de reclamos vecinales no resueltos en el cordón platense. Los cuatro controladores estarán concentrados en el sector de El Peligro, partido de La Plata, una zona donde vecinos vienen reclamando mayores medidas de seguridad debido al incremento de accidentes fatales. La respuesta oficial llega con flashes electrónicos antes que con distribuidores de tránsito o puentes peatonales.
El pliego de bases y condiciones determinó de manera milimétrica la ubicación de las estructuras metálicas que vigilarán la calzada. Las ubicaciones previstas en el pliego técnico son: Kilómetro 43, sentido ascendente (hacia Mar del Plata); Kilómetro 46, sentido ascendente; Kilómetro 45, sentido descendente (hacia Buenos Aires); y Kilómetro 47, sentido descendente. El cerrojo tecnológico vigilará tanto la ida como la vuelta del automovilista metropolitano.
La capacidad operativa de los cinemómetros abarcará la totalidad del ancho de la calzada para evitar maniobras de evasión. De esta manera, habrá dos radares para cada sentido de circulación, con capacidad para controlar de manera simultánea la velocidad de los vehículos que transiten por dos carriles. Nadie podrá esquivar el ojo digital del Ministerio de Transporte bonaerense.
Tecnología LED contra el bolsillo
El nuevo esquema de control incorporará cartelería luminosa para alertar visualmente el paso de los vehículos en infracción. Los nuevos dispositivos no solo medirán la velocidad de los vehículos. La parafernalia técnica sumará pantallas reflectivas de última generación.
La señalización lumínica funcionará como un semáforo de advertencia previa antes de la confección de la sanción económica. También estarán conectados a carteles LED de alta luminosidad que informarán en tiempo real la velocidad registrada mediante un sistema de colores. El conductor verá su velocidad expuesta en plena ruta.
La escala cromática de los tableros buscará advertir de forma instantánea el comportamiento dinámico sobre la traza. El funcionamiento será el siguiente: Verde: velocidad dentro del límite permitido; Amarillo: velocidad de advertencia; Rojo: exceso de velocidad. "El objetivo es que cada conductor pueda visualizar inmediatamente la velocidad detectada por el sistema y corregir su marcha antes de ingresar a un sector de mayor riesgo", argumentan desde la conducción vial.
La empresa ganadora deberá hacerse cargo de toda la infraestructura técnica en un período perentorio. Además de suministrar los radares, la empresa que resulte adjudicataria deberá realizar el montaje, la instalación, la configuración, la puesta en marcha y la verificación integral de todo el sistema. El reloj burocrático ya está en marcha para que las cuadrillas comiencen las perforaciones sobre la banquina.
El cronograma contractual no admite dilaciones si se pretende encender los dispositivos en el inicio del flujo vacacional. El contrato establece un plazo máximo de 30 días desde la firma o la emisión de la orden de compra para completar los trabajos, por lo que la previsión oficial es que los equipos comiencen a funcionar antes del verano 2026/2027, reforzando los controles en uno de los accesos más transitados hacia Mar del Plata y la Costa Atlántica. La Provincia de Buenos Aires prepara así su nuevo filtro digital para un verano que promete ser caliente en las rutas.
Lo que tenés que saber sobre los nuevos radares
- Licitación en marcha: Aubasa lanzó el Concurso de Precios N° 127/2026 para instalar cuatro cinemómetros en la Autovía 2 con un presupuesto de US$100.000 más impuestos.
- Ubicación clave: Los dispositivos estarán emplazados en el tramo crítico de El Peligro (La Plata), en los kilómetros 43 y 46 (hacia la Costa) y 45 y 47 (mano a Buenos Aires).
- Pantallas LED inteligentes: El sistema incluirá carteles lumínicos de tiempo real con código de colores (verde para permitido, amarillo de alerta y rojo por exceso).
- Plazos estrictos: Tras la apertura de sobres del 2 de septiembre y con un plazo de obra de 30 días, los equipos quedarán operativos antes del verano 2026/2027.