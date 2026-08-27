Información General | 24 Aug Control vial en el asfalto Cajas automáticas en la Ruta 2: la jugada de Aubasa antes del éxodo estival Con el verano asomando en el horizonte del AMBA, la empresa estatal bonaerense apuró una licitación de cien mil dólares para sembrar cuatro cinemómetros inteligentes en el conflictivo tramo platense de El Peligro. En esta investigación te contamos cómo el gobierno provincial planea estrenar tótems luminosos y cámaras sancionatorias para controlar el tránsito hacia la Costa Atlántica, mientras los reclamos vecinales por obras de infraestructura de fondo siguen durmiendo en los cajones ministeriales.