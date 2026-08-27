El espejo roto de Milei: prometió escapar de Venezuela y terminó en el podio de la inflación

Durante años, el discurso del poder instaló una fábula conveniente: el "peligro" del kirchnerismo era su supuesta deriva hacia el modelo venezolano. Nos prometieron libertad, motosierra y un milagro macroeconómico que nos sacaría del pozo. Sin embargo, al observar el tablero regional de julio, la realidad golpea con una ironía brutal: el experimento libertario no nos salvó de Venezuela, nos sentó en la misma mesa. Mientras los países vecinos estabilizan sus precios y consolidan sus economías, Argentina, bajo el mando de Javier Milei, se aferra a un podio de inflación que solo compartimos con los regímenes que el propio Presidente utilizaba como espantapájaros para ganar votos.

El dato es demoledor y no admite dobles lecturas: con una inflación mensual del 2,1% y una interanual del 33,8%, Argentina quedó una vez más al tope de la lista de los países con peores registros en Latinoamérica. Mientras Bolivia y Paraguay disfrutan de deflación y economías como Brasil, Chile, Perú y Colombia mantienen sus precios bajo control férreo con variaciones que apenas rozan el 0%, nosotros seguimos atrapados en una dinámica de empobrecimiento sistemático. La "normalización" económica prometida es, en los hechos, una trampa de estancamiento inflacionario donde los servicios —agua, luz, gas, transporte— se disparan por encima del 40%, pulverizando los ingresos de los trabajadores.

Lo más cínico del relato oficial no es la inflación en sí, sino la construcción de una mentira sobre las cenizas de la anterior. El Gobierno cimentó su legitimidad sobre el miedo al kirchnerismo, bajo la premisa de que "si ellos seguían, seríamos Venezuela". Hoy, esa profecía se autocumplió desde el otro extremo. Milei no solo no evitó la venezuelización de la crisis, sino que profundizó la asfixia del consumo y la licuación del poder adquisitivo, manteniendo una estructura de precios que, en términos regionales, nos convierte en una anomalía vergonzosa. El plan económico no solo está destrozado; es un mecanismo de ajuste que, al no encontrar la tan prometida "luz al final del túnel", se ha vuelto contra su propia base electoral.

El espejo es implacable: en el ranking inflacionario de julio, el único país que supera nuestro descalabro es, precisamente, esa Venezuela que el discurso libertario usaba como insulto mientras ellos, sigilosamente, nos arrastraban al mismo abismo.

La retórica de Milei se apaga al compás de los índices del INDEC. Mientras en los despachos oficiales se intenta vender un supuesto éxito de gestión, los números muestran que la Argentina se ha encarecido en dólares y se ha hundido en la recesión. Los alquileres, los servicios y la comida son hoy un lujo inalcanzable para millones. El Presidente prometió destruir la casta, pero terminó destruyendo el bolsillo de quienes creyeron en sus espejitos de colores, mientras la brecha entre su discurso mesiánico y la miseria real de la calle se vuelve insalvable.

Javier Milei no es el redentor que venía a salvarnos del populismo; es el artífice de un fraude intelectual y económico sin precedentes. Ha fracasado estrepitosamente en su misión de estabilizar una economía que hoy agoniza bajo el peso de sus propias contradicciones y mentiras. Su gestión, caracterizada por la soberbia y el desprecio hacia la realidad, es el testimonio definitivo de un experimento que le dio la espalda a la gente y nos dejó, en el invierno de su mandato, sumidos en la misma decadencia que prometió erradicar. Argentina no se salvó; cayó, y en su caída, el Presidente quedó retratado como el arquitecto de una mentira que hoy, al final de este julio, nos duele en el hambre y en la humillación de haber sido traicionados por quien juró libertad y nos entregó este desierto de promesas rotas.