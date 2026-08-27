El secreto que aprendió a esperar, una ficción política renga, teñida con negro, amarillo y violeta

FICCIÓN POLÍTICA — Los personajes, hechos y lugares de esta historia pertenecen al universo de ficción creado por Vill de Celedonia. No se trata de una investigación periodística ni de hechos reales. O tal vez si...

En Puerto Norte VL nadie preguntaba de dónde venía el dinero. Era una de esas ciudades donde las preguntas tenían precio y las respuestas, dueño.

A las siete de la mañana, los bares ya estaban llenos de hombres con corbatas flojas, funcionarios con ojeras y periodistas que escribían las mismas noticias con distintos adjetivos.

En aquella ciudad, el poder circulaba por las mesas como una botella de whisky: nadie sabía quién la había pedido, pero todos terminaban bebiendo.

El hombre que mandaba se llamaba Juan Mancera (JM). Había construido su carrera durante décadas sobre una mezcla de apellido, paciencia y esa sonrisa que utilizan los tipos que nunca tuvieron que pedir permiso.

Había aprendido algo fundamental: en política, muchas veces no gana quien habla más, sino quien consigue que los demás hablen por él.

Mancera no necesitaba levantar la voz porque llevaba años haciendo que otros la levantaran en su nombre.

Durante casi treinta años estuvo casado con Federica Delia Nell (FDN), una rubia empresaria gastronómica de voz tranquila y mirada de mujer acostumbrada a desconfiar de las paredes.

Tenían tres hijos (ordenados así: varón, mujer, varón) y una casa demasiado grande para dos personas que prácticamente habían dejado de hablarse.

Entonces apareció una mujer que alteraría el equilibrio de aquella familia: Nadia Villarreal (NV). Algunas historias de poder empiezan con una elección; otras, con una puerta que alguien decidió abrir.

NV había regresado del viejo continente unos meses antes. Traía una valija pequeña, algunos vestidos, un teléfono vacío de contactos y una convicción mucho más grande que su equipaje.

Había sobrevivido como pudo, haciendo trabajos que no figuraban en ningún currículum y esperando una oportunidad que nunca llegaba.

En menos de un año, aquella desconocida pasó de no tener contactos a sentarse en reuiniones vip donde otros llevaban décadas intentando entrar.

—Tiene talento —decían quienes empezaban a justificar su ascenso. En Puerto Norte VL, aquella palabra siempre exigía una segunda pregunta: ¿quién había abierto la puerta?

JM decía haberla descubierto durante una reunión. Otros sostenían exactamente lo contrario: que había sido NV quien había descubierto a JM.

Nadie pudo demostrar ninguna de las dos versiones. En una ciudad acostumbrada a negociar silencios, la falta de pruebas también podían convertirse en una forma de poder.

La joven comenzó a moverse entre distintas tribus políticas como si hubiera nacido allí. Primero apareció cerca de los renovadores; después, junto a los liberales; finalmente, terminó instalada en el círculo íntimo de JM. Los periodistas comenzaron a llamarla “La Viajera”. A él le divertía el apodo.

—La gente habla porque no tiene nada que hacer —respondía. Pero FDN sí tenía algo que hacer: mirar cómo su matrimonio se evaporaba delante de sus ojos.

En 2017, después de veintisiete años de convivencia (13 años de novios y 14 de casados), la separación se volvió inevitable. La versión oficial habló de desgaste. La ciudad habló de Nadia. El problema de los rumores es que no necesitan documentos: solamente necesitan tiempo.

Mientras tanto, NV avanzaba. Primero fue asesora. Después, candidata. Luego, legisladora. Finalmente regresó a Puerto Norte VL para ocupar un cargo que muchos consideraban la antesala del verdadero poder municipal.

Todo había sucedido demasiado rápido. Tan rápido que algunos comenzaron a preguntarse si aquella carrera había sido realmente una carrera o simplemente un ascensor. Nadie entendía del todo el mérito de NV, pero JM conocía perfectamente el valor de tenerla cerca.

Años después, JM conoció a María Beatriz Lombardi (MBL), una periodista que había pasado media vida entrevistando políticos y la otra media intentando descubrir cuándo le mentían.

Ella aceptó salir con él, pero antes le hizo una pregunta: ¿Nunca me vas a mentir? Mancera la miró. Hubo un silencio pequeño, de esos que después se convierten en problemas enormes.

—Nunca he mentido en mi vida —contestó. MBL le creyó. Ese fue quizás el primer gran error de aquella relación.

Con el tiempo se casaron y tuvieron un hijo (Valentín Mancera) VM. Las fotografías mostraban una familia feliz, pero las fotografías tienen una limitación: nunca muestran qué ocurre cuando se apagan las luces.

NV seguía apareciendo en los lugares donde, según MBL, no debería aparecer. Su nombre comenzó a repetirse demasiado. Primero preguntó. Después insistió.

Finalmente dejó de hacerlo, porque hay momentos en que una mujer comprende que la respuesta ya está sentada frente a ella. El silencio de Mancera empezó a decir mucho más que cualquier explicación.

Él dormía mal. NV hablaba cada vez menos. Los colaboradores, en cambio, hablaban cada vez más. Y Puerto Norte VL, que había guardado silencio durante años, descubrió de repente que tenía memoria.

Los viejos periodistas desempolvaron fotografías. Los adversarios recordaron reuniones. Los empleados recordaron favores. Los enemigos, promesas.

La política, como el alcohol barato, tiene una propiedad extraordinaria: hace olvidar durante un tiempo y recordar todo de golpe.

Ahora, JM gobierna uno distrito mucho más grande y es más poderoso. Aprieta a los pobres, habla mal de su familia y lame zapatos violeta.

Una noche, MBL encontró una fotografía vieja. Mancera aparecía joven. FDN estaba a su lado. Los hijos todavía eran pequeños. Y detrás, casi fuera de cuadro, aparecía NV.

No había nada extraordinario en aquella imagen. Nada que pudiera llevarse a un tribunal. Nada que pudiera publicarse como prueba.

Pero MBL la miró durante mucho tiempo. Entonces comprendió algo. El poder no destruye las familias; solamente ilumina las grietas que ya estaban allí.

A la mañana siguiente, Mancera llegó temprano a su despacho. Sobre el escritorio encontró un sobre blanco.

No tenía remitente. Lo abrió. Adentro había una fotografía. En el reverso, alguien había escrito con tinta negra: “El pasado nunca se va. Solo aprende a esperar”.

Mancera se quedó inmóvil. Entonces vibró su teléfono. Un mensaje. “Tenemos que hablar”. No preguntó quién era. Ya lo sabía. Abrió el segundo sobre.

Esta vez no había fotografías, denuncias ni amenazas. Solo una hoja. Tres palabras. “Esto recién comienza.”

NV no anunció nada. Nadie avisó que iba a ser madre. El secreto permaneció intacto.

Y en Puerto Norte, donde todos hablaban de poder, nadie comprendió todavía que la noticia más importante de la ciudad no iba a ser anunciada por nadie. Iba a nacer en silencio.