El consumo de carne cayó 12% y los argentinos comen casi 5 kilos menos que en 2025

El consumo de alimentos en la Argentina refleja una transformación profunda en los hábitos cotidianos. Entre enero y julio de 2026, el consumo aparente de carne vacuna registró un desplome del 12% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando un volumen total de 1,202 millones de toneladas.

La contracción del mercado interno expone las dificultades de los ingresos para absorber las subas acumuladas en los mostradores de las carnicerías.

Al analizar el promedio móvil de los últimos doce meses, el consumo per cápita anual se ubicó en 46,3 kilos por habitante, lo que representa una merma del 9,4% respecto al año previo.

La pérdida neta de 4,8 kilos por persona en el acumulado anual evidencia un ajuste directo en las porciones y en la frecuencia con la que la carne vacuna llega a la mesa de los hogares.

Precios en alza y la migración hacia el pollo

El trasfondo de este retroceso responde al comportamiento de los precios relativos. Frente a una inflación general interanual acumulada del 34%, el rubro de carnes y derivados mostró un salto del 42,9%, impulsado centralmente por los cortes vacunos, que en julio anotaron una suba interanual del 52%.

En el mostrador, los valores promedio se posicionaron en $16.708,20 para el kilo de asado, $21.447,80 para la nalga y $10.554,10 para la carne picada común.

Ante este encarecimiento, el pollo se consolidó como la principal alternativa de sustitución para la economía doméstica. Con un incremento interanual del 22,9%, la carne vacuna se encareció un 23,7% en términos relativos frente a la aviar, derivando en un recambio paulatino del menú familiar, caracterizado por la selección de cortes económicos y el aprovechamiento de promociones comerciales.

La contracara exportadora

En paralelo a la retracción de la demanda local, el segmento frigorífico dedicado al comercio exterior mostró una dinámica opuesta. Las exportaciones de carne vacuna treparon un 8,8% interanual durante los primeros siete meses de 2026.

La tracción del mercado de Estados Unidos resultó determinante para compensar la desaceleración de los embarques hacia China, garantizando previsibilidad operativa a la industria exportadora.

Pese a que algunos cortes registraron leves bajas mensuales o estabilizaciones marginales en las últimas semanas de julio, el arrastre acumulado de los últimos doce meses continúa pesando sobre el presupuesto de las familias, configurando un escenario dual donde la industria coloca saldos en el exterior mientras el mercado interno readecua sus volúmenes de compra.