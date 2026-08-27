Del entusiasmo al desencanto: el voto joven muestra signos de desgaste frente a Milei

El mapa sociodemográfico de la Argentina muestra una configuración de cara a los próximos turnos electorales donde el segmento joven vuelve a posicionarse como un actor central. De acuerdo con proyecciones del padrón electoral para 2027, las personas menores de 40 años constituirán el 52,9% del total de electores a nivel nacional, incluyendo un 4,4% de jóvenes de 16 y 17 años incorporados bajo la legislación de voto joven.

Este universo fue determinante para el triunfo de Javier Milei en 2023. Diversos estudios de opinión pública estiman que entre el 45% y el 50% de sus votos en la contienda presidencial provinieron de votantes menores de 40 años, ubicándose cerca del 20% en la franja de 16 a 29 años.

No obstante, las mediciones recientes de analistas políticos sugieren que el dinamismo y la fidelidad de esta franja de electores registran matices vinculados a la coyuntura económica.

El diagnóstico de las consultoras

Analistas del sector de investigación social coinciden en remarcar que el desgaste cotidiano por el costo de vida impacta en las expectativas de las familias. Shila Vilker, directora de la consultora Trespuntozero, señala que el oficialismo conserva actualmente la adhesión de uno de cada tres jóvenes, registrando una baja respecto de la correlación observada durante la campaña del balotaje.

Por su parte, Mariel Fornoni, de Management & Fit, puntualiza que el concepto de "retorno al pasado" resulta menos efectivo en los jóvenes de 18 a 20 años, quienes no poseen memoria vivencial de administraciones previas a la década de 2010.

Pese a ello, Fornoni destaca que el Gobierno mantiene un piso de fortaleza en el segmento de hombres de entre 25 y 40 años, aunque con niveles de entusiasmo más moderados que en 2023. Asimismo, mediciones presentadas por Cristian Buttié (CB Consultora) en el primer cuatrimestre del año reflejaban un núcleo de retención cercano al 70% del voto joven original.

El desafío de la oposición y la demanda de cambio

Las encuestas de opinión muestran que la demanda general por "un cambio" se mantiene alta, ubicándose en un 54,5% frente a un 33,4% que optaría por la continuidad del espacio oficialista.

Sin embargo, los analistas concuerdan en que la oposición —fragmentada entre el peronismo alineado a Axel Kicillof, la conducción del Instituto Patria y el espacio dialoguista— no ha logrado consolidar una figura con la capacidad de canalizar la totalidad de ese descontento.

El escenario abierto de cara a 2027 plantea que el electorado joven continuará demandando respuestas sobre empleo, ingresos y proyección de futuro, variables que definirán si la base electoral libertaria se reelige o si la oferta política tradicional logra reestructurar su propuesta para las nuevas generaciones.