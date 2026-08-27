Rosca floja: ministro de Kicillof se reúne con sindicato porteño para esquivar a municipales de PBA.

La escena política en la provincia de Buenos Aires dejó una postal tan sorpresiva como polémica. El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, encabezó una reunión con Amadeo Genta y Alejandro Amor, máximos referentes del Sindicato Unico de Trabajadores y Empleados CABA (SUTECBA), con el objetivo de discutir la implementación del Consejo del Empleo Municipal de la Provincia.

La presencia de dirigentes que representan a los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para delinear el organismo que debe atender la situación laboral de los 135 municipios bonaerenses cayó como una bomba en el entramado gremial de la Provincia.

La maniobra encendió las alarmas en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), conducida por Hernán Doval, desde donde denunciaron que se busca alterar la representatividad legal establecida por la Ley 14.656.

Promesas incumplidas y la sombra de la precarización

La jugada de Correa reactivó un reclamo que acumula años de demoras. En 2022, el propio ministro había anunciado la puesta en marcha del Consejo para el primer trimestre del año siguiente, algo que jamás ocurrió.

El escenario volvió a tensarse cuando, tras un compromiso asumido por el gobernador Axel Kicillof y Correa ante FESIMUBO para activar el organismo, la promesa volvió a quedar congelada.

La paciencia del gremio que conduce Doval llegó a su límite, anunciando un plan de lucha ante lo que consideran una dilación deliberada para licuar su representatividad mayoritaria.

Por si fuera poco, la irrupción de la cúpula de SUTECBA genera fuertes suspicacias dentro del ámbito bonaerense. El gremio municipal porteño ha acumulado severas críticas internas en la Capital Federal por avalar esquemas de contratación bajo monotributo y precarización laboral.

Dirigentes bonaerenses se preguntan ahora si la apertura de Correa hacia Genta y Amor responde al intento de exportar ese modelo laboral a la Provincia, en lugar de saldar la histórica deuda salarial y de convenios colectivos que atraviesa a los distritos bonaerenses.