jueves 27 de agosto de 2026 - Edición Nº5654

Política | 25 Aug

Escándalo en televisión

Tapia denunciará a Jony Viale por un video hecho con IA que involucró a Nico Paz

En esta nota te contamos cómo una pieza generada con inteligencia artificial, emitida en el programa de Jony Viale por TN, terminó provocando una reacción judicial de Claudio “Chiqui” Tapia. El video utilizó representaciones artificiales de Tapia y Gianni Infantino y realizó una alusión sexual contra Nico Paz. Lo que comenzó como una supuesta parodia sobre la Selección ahora puede terminar en los tribunales.

sda

Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias