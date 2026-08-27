Política | 25 Aug Escándalo en televisión Tapia denunciará a Jony Viale por un video hecho con IA que involucró a Nico Paz En esta nota te contamos cómo una pieza generada con inteligencia artificial, emitida en el programa de Jony Viale por TN, terminó provocando una reacción judicial de Claudio “Chiqui” Tapia. El video utilizó representaciones artificiales de Tapia y Gianni Infantino y realizó una alusión sexual contra Nico Paz. Lo que comenzó como una supuesta parodia sobre la Selección ahora puede terminar en los tribunales.