Coimas, sicarios y dinero: el caso que vuelve a golpear al entorno de Javier y Karina Milei

El brutal atentado a balazos sufrido por la activista Nadia Beller en Bolivia destapó una cloaca política de dimensiones descomunales que salpica de lleno a la cúpula libertaria. La detención del consultor y operador digital Fernando Cerimedo —acusado como presunto autor intelectual del intento de femicidio— sacó a la luz un entramado de fondos negros, extorsiones y negocios turbios que sepultan definitivamente el relato anticorrupción de Javier y Karina Milei.

Desde su lecho de internación, Beller rompió el silencio y dinamitó la fachada del Gobierno al revelar que su expareja manejaba una facturación sideral de hasta 800.000 dólares mensuales operando contrataciones y pautas oficiales. Según los testimonios de la causa, el estratega aseguraba en la intimidad que el mandatario nacional padecía severos desequilibrios mentales mientras su hermana y secretaria general, Karina Milei, articulaba un esquema de coimas y retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El escándalo también salpicó el armado estético y comunicacional de la fuerza gobernante, revelando que se destinaron fortunas discrecionales para financiar campañas de marketing y relaciones públicas, incluyendo polémicos pagos destinados a blindar la imagen del líder libertario. Lejos de tratarse de una "casta" renovada, el círculo íntimo del poder quedó expuesto como una maquinaria de favores cruzados y financiación opaca que opera a ambos lados de la cordillera.

Mientras Cerimedo permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad en Santa Cruz de la Sierra y se multiplican las pruebas sobre la red de extorsiones empresariales, la inacción de los tribunales federales argentinos resulta alarmante. La justicia local insiste en hacerse la ciega ante un festival de corrupción internacional, coimas y sangre que amenaza con pulverizar definitivamente la estabilidad institucional de los hermanos Milei.

Con semejante caudal de pruebas sobre circuitos de dinero negro, retornos en organismos del Estado y lazos con redes de sicariato y extorsión, por decencia institucional deberían estar todos presos. La razón por la cual continúan impunes responde a una hipotesis clara: el pacto de blindaje y complicidad judicial heredado y reciclado, donde los operadores del poder usan los tribunales federales como una oficina de contrainteligencia y protección corporativa para garantizar la impunidad de la casta gobernante.