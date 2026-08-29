Paritaria mercantil bajo la lupa: el goteo salarial que no alcanza para llenar el changuito

Caminar por los centros comerciales de Lomas de Zamora, San Martín o Quilmes basta para palpar la malaria de la calle. Los empleados de comercio recibirán en septiembre el tercer incremento del 1,9% previsto en el acuerdo paritario. En las mesas de café donde roscan los dirigentes gremiales bonaerenses nadie festeja estas migajas porcentuales.

El ajuste mensual llega con sabor a poco frente al tarifazo que golpea al AMBA. Según la categoría, los salarios de convenio llegan hasta $1.373.514. La cifra parece abultada en el papel, pero se disuelve rápido al pagar el alquiler y los servicios esenciales en el Gran Buenos Aires.

La ingeniería del recibo de sueldo esconde trampas contables que diluyen el poder adquisitivo real. La liquidación también contempla una suma no remunerativa de $120.000, mientras que el bono extraordinario de $50.000 ya quedó fuera del pago de septiembre. El bolsillo de los laburantes siente el tijeretazo de inmediato.

En los mostradores de las pymes de la Provincia de Buenos Aires, los mercantiles miran el cronograma oficial con resignación. Las escalas del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 incluyen el salario básico y la suma no remunerativa de $120.000. Los pisos salariales formales no garantizan llegar a fin de mes desahogado.

El básico no representa el número definitivo que el cajero o vendedor se lleva a su casa. Los montos corresponden a los valores de convenio y no contemplan adicionales como antigüedad, presentismo, horas extras o manejo de caja. En el escalafón de Maestranza, el tramo A quedó fijado en $1.303.900, el B en $1.307.292 y el C en $1.319.176.

En el sector Administrativo, la escala inicial A se ubicó en $1.316.632, la B trepa a $1.321.729 y la C llega a $1.326.821. Para las categorías superiores, la división D marca $1.342.103, la E alcanza $1.354.836 y la F corona en $1.373.514. Números que en cualquier hipermercado se van en tres compras grandes.

El personal que está al frente de las cajas también vio actualizar sus haberes de convenio. Para Cajeros, la categoría A percibe $1.320.875, la B cobra $1.326.821 y la C se posiciona en $1.334.462. La responsabilidad de custodiar caudales diarios no encuentra un correlato generoso en el básico.

En el rubro de Personal Auxiliar, los ingresos arrancan para la letra A en $1.320.875, suben a $1.329.365 en la B y trepan a $1.357.383 en la C. En tanto, los Auxiliares Especializados quedaron pautados en $1.331.067 para la categoría A y en $1.346.346 para la escala B. Los técnicos del rubro tampoco logran despegarse de la media.

El pelotón de Vendedores exhibe valores idénticos en sus primeros escalones a los de otras ramas operativas. La escala de Vendedores estipula $1.320.875 para la categoría A, $1.346.349 en la B, $1.354.836 para la C y el techo de $1.373.514 en la D. Sin comisiones abultadas, ningún empleado comercial logra sortear la inflación metropolitana.

La poda del bono

La negociación colectiva cerró un sendero de recomposición en cuotas microscópicas que los popes sindicales vendieron como un triunfo. El acuerdo de FAECYS estableció una recomposición total del 5,7%, dividida en tres aumentos no acumulativos del 1,9%. El esquema contempló un primer tramo en Julio de 2026: aumento del 1,9%, continuó en Agosto de 2026: aumento del 1,9% y cierra en Septiembre de 2026: aumento del 1,9%.

La fórmula elegida por la conducción sindical de la Argentina planchó la base de cálculo en números viejos. El cálculo toma como referencia el básico de junio de 2026 más las sumas no remunerativas vigentes en ese momento, que totalizaban $120.000. Una alquimia paritaria que achata la pirámide salarial general.

El refuerzo de emergencia que amortiguó los meses de invierno pasó a mejor vida sin pena ni gloria. Los empleados de comercio recibieron además un bono extraordinario de $50.000, denominado "Suma No Remunerativa Única – Revisión 2026". El paliativo se fragmentó en dos cuotas iguales de $25.000 otorgadas durante julio y agosto.

La liquidación que entra en vigencia este mes sentirá el impacto directo de esa baja decretada. Como el pago ya se completó entre julio y agosto, los $50.000 no se suman a las liquidaciones correspondientes a septiembre. Una pérdida nominal directa para el consumo de los hogares en el territorio bonaerense.

El dinero en negro institucionalizado seguirá formando parte del paisaje salarial por varios meses más. La suma no remunerativa de $120.000 se mantiene durante el trimestre previsto en el acuerdo. Los gremios aceptan esta modalidad que desfinancia las obras sociales y las cajas previsionales a cambio de estirar las negociaciones.

El traspaso a los haberes formales será tan lento como una sesión legislativa en el Congreso de la Nación. Entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, ese importe comenzará a incorporarse progresivamente al salario básico, a razón de $20.000 por mes. Un goteo que dilata el impacto pleno en el aguinaldo y las indemnizaciones.

El laberinto del recibo

La transformación del ingreso impactará de lleno en las cargas sociales y los aportes de ley del sector. Este proceso modifica la composición del salario, ya que una parte de la suma pasará de no remunerativa a remunerativa. Los empresarios agrupados en la CAME monitorean este cronograma para recalcular sus costos laborales futuros.

El monto neto final que termina depositado en la cuenta sueldo depende de múltiples factores individuales. Los valores de la escala de convenio no necesariamente coinciden con el monto final que cobra cada trabajador. El recibo discrimina conceptos que pueden engrosar o castigar el ingreso según el caso.

El régimen de asistencia perfecta opera como un salvavidas condicionado a la salud y el transporte diario. Presentismo: cuando se cumplen las condiciones previstas por el convenio. Perder este ítem por un paro de trenes en la estación Constitución representa una sangría letal para el trabajador.

Los años acumulados en el puesto y el esfuerzo horario marcan la diferencia entre dos compañeros de sector. Antigüedad: equivale al 1% por cada año trabajado y se aplica sobre las cifras remunerativas y no remunerativas. A esto se suman las Horas extras: cuando se supera la jornada laboral correspondiente, el adicional por Manejo de caja: para quienes cumplen funciones de cajero y las Comisiones u otros adicionales: cuando corresponden según la actividad o el puesto.

La dispersión de los ingresos en una misma sucursal demuestra la complejidad del convenio mercantil. Por este motivo, dos empleados de comercio que pertenecen a la misma categoría pueden tener remuneraciones diferentes. La rosca salarial cierra otro capítulo mientras la calle sigue esperando una recuperación real.