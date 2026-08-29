Detuvieron al jefe de la UOM de Quilmes con pistolas, cuchillos y un bate de béisbol.

La escena parece salida de un thriller policial, pero ocurrió en plena Ciudad de Buenos Aires. Un importante dirigente sindical, fuertemente armado y custodiado, fue interceptado en la vía pública con un verdadero arsenal oculto dentro de su vehículo personal.

El protagonista es Vicente Adrián Pérez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de las seccionales Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.

Pérez fue aprehendido este martes durante un procedimiento de la Policía de la Ciudad realizado en el barrio porteño de Mataderos, mientras se desplazaba acompañado por su chofer, José Ignacio Esquivel, y su custodio, Pedro Fabián Pérez, de 56 años.

El límite entre la tenencia y la portación: Una de las pistolas incautadas registraba la tenencia a nombre de Pérez. Sin embargo, llevarla cargada y al alcance de la mano en el habitáculo del vehículo configura el delito de portación ilegal de arma de guerra, figura agravada por la falta de papeles de la segunda arma hallada en la guantera.

Las pistolas en el habitáculo y el hallazgo del resto de las armas

Al revisar el automóvil, los efectivos policiales encontraron dos armas de fuego. Una de ellas, una Bersa Thunder, estaba en un bolso de mano en el asiento trasero. Aunque la tenencia pertenecía legalmente al jefe de la UOM, carecía del permiso de portación que la ley exige para trasladarla en esas condiciones por la vía pública.

En la guantera del vehículo apareció la segunda arma: una Bersa Thunder Plus .380 perteneciente al custodio de la comitiva, la cual no poseía documentación ni autorización alguna. A este cargamento de fuego se le sumaron elementos típicamente asociados a tareas de choque y amedrentamiento.

Los elementos secuestrados por la Justicia

Dos pistolas Bersa : Una con tenencia vencida/irreguarl para traslado; la otra sin documentación registral.

Dos cuchillos de gran porte : Encontrados en la consola del automóvil.

Un bate de béisbol y un bastón extensible metálico : Dispositivos de fuerza incautados en el baúl.

Secuestro de celulares y vehículo: Dispuesto de inmediato por la Unidad de Flagrancia Sur para peritajes.

Un peso pesado del sindicalismo en la mira de la Justicia

Pérez no es un actor menor en el mapa gremial del Conurbano. En 2022 asumió la conducción de la UOM Quilmes tras derrotar con la Lista Verde al histórico Francisco "Barba" Gutiérrez, quien administró la seccional durante 38 años consecutivos.

Desde ese momento, Pérez maneja los destinos sindicales de miles de trabajadores metalúrgicos en una de las regiones industriales más estratégicas del país.

La Unidad de Flagrancia Sur formalizó la detención de los tres hombres bajo la carátula de portación ilegal de arma de guerra. La Justicia intenta determinar el motivo por el cual la cúpula sindical de Quilmes circulaba por la Capital Federal armada de forma irregular, analizando los teléfonos secuestrados para establecer si se dirigían a una confrontación o hecho ilícito.