Encuentro entre el Arzobispo platense y el Consejo Consultivo para el Desarrollo

Durante el encuentro, expresaron que el objetivo fundamental del Consejo Consultivo es proponer medidas que sean conducentes a la creación de trabajo de calidad en la región, como única posibilidad genuina de superar la actual situación de crisis que vive nuestra comunidad.

“Tenemos la convicción de que sólo el trabajo dignifica al hombre”, expreso Francisco Gliemmo.

Entre otros aspectos, hicieron referencia a los trabajos que se vienen desarrollando con el objeto de lograr la normalización del Cordón Florifrutihortícola de La Plata. A su vez, destacaron que ello es imprescindible, a los efectos de facilitar la comercialización e industrialización de los productos del Cordón, así como también garantizar su calidad mediante la utilización de las buenas prácticas agrícolas, en beneficio de la salud de los consumidores

Agregaron que, con ese objeto, merced a una iniciativa del Consejo Consultivo se ha realizado con la municipalidad de La Plata y la UNLP un relevamiento de la actividad que se desarrolla en el Cordón, tarea que será continuada ahora con un programa de capacitación para los productores sobre las citadas buenas prácticas agrícolas

Sobre las buenas prácticas agrícolas debe señalarse que son muy importantes además para la preservación de los recursos esenciales, como son el agua y el suelo.

Monseñor Carrara se mostró sumamente interesado en el trabajo realizado por el Consejo y adelantó su intención de colaborar con él en la medida de sus posibilidades