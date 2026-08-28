Massa vuelve al barro bonaerense: el massismo se rearma mientras Máximo y Kicillof se disputan el poder

El peronismo bonaerense volvió a entrar en modo supervivencia. Tras años de internas, derrotas y pactos de ocasión, Sergio Massa comenzó a desplegar nuevamente la estructura territorial del Frente Renovador. El objetivo implícito es claro: evitar quedar condicionado por el desenlace del pulso de poder entre el diputado Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof de cara a la contienda de 2027.

Las recientes cumbres entre los tres referentes aceleraron los tiempos políticos. Mientras Kicillof busca consolidar su proyección nacional al frente del Movimiento Derecho al Futuro y Máximo Kirchner sostiene la conducción de La Cámpora, Massa ordenó desempolvar las mesas de trabajo en el interior bonaerense para recuperar autonomía municipal.

La Quinta Sección como laboratorio y el debate por las reeleciciones

El primer plenario de alcance regional tuvo lugar en la Quinta Sección Electoral —que abarca distritos clave como General Pueyrredón, Tandil, Necochea y La Costa—.

Allí, con la presencia de dirigentes como Ramiro Gutiérrez, Germán Di Cesare, Sandra Mayol y Guillermo Favale, el espacio definió presentar listas en al menos 14 de las 27 comunas de la sección.

En paralelo, la pulseada por el marco normativo de las reelecciones indefinidas añade tensión a la interna. Con más de 80 intendentes alcanzados por el límite de mandatos, el Frente Renovador ratifica su postura histórica contra las reelecciones consecutivas impulsada en 2016, reteniendo una posición influyente en el Senado bonaerense a través de Malena Galmarini.

El pragmatismo del centro frente a la fragmentación de la cúpula

La reactivación territorial impulsada por Sergio Massa evidencia las limitaciones del esquema de unidad por arriba dentro del peronismo bonaerense. Ante la creciente polarización entre la estructura de La Cámpora y las aspiraciones de autonomía de la gobernación, el Frente Renovador apuesta a un armado "de abajo hacia arriba" que le garantice volumen propio de negociación. En un escenario donde las discusiones legislativas sobre las reelecciones de los intendentes amenazan con alterar los alineamientos en los distritos, la acumulación de candidatos propios en los municipios aparece como una estrategia pragmática para cotizar la representación política del massismo en las decisiones de cúpula.

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