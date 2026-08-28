Santiago Caputo y Carlos Pagni se cruzaron por la interna y el rumbo económico del Gobierno

La política argentina tiene una particularidad fascinante: a veces las peleas más importantes no ocurren en el Congreso, ni en una reunión de gabinete, ni frente a las cámaras de televisión.

Ocurren en una columna de opinión y explotan después en las redes sociales. Eso es exactamente lo que acaba de suceder entre Carlos Pagni y Santiago Caputo.

El periodista de La Nación publicó un extenso análisis titulado “Los Caputo, entre la debilidad y la mutación”, donde puso bajo la lupa al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, pero especialmente al asesor presidencial Santiago Caputo, a quien describió como un hombre atravesado por una crisis interna que empieza a extenderse por distintas áreas del Gobierno.

Pagni no presentó el problema como una anécdota personal. Su tesis fue bastante más incómoda para el oficialismo: el Gobierno estaría perdiendo fortaleza en dos áreas estratégicas al mismo tiempo, la economía y la conducción política de la campaña electoral, ambas cruzadas por el mismo apellido.

La réplica del estratega y la pelea por la narrativa

La respuesta no tardó en llegar. Caputo decidió contestar personalmente y no lo hizo mediante un comunicado institucional, sino con su tono habitual en redes sociales:

“Es alucinante el caso del periodista Carlos Pagni, Vocero de la Casta, que parece tener una fijación desorbitada conmigo”, disparó, sumando chicanas personales y calificando como "boludeces" los planteos sobre las tensiones internas en la administración pública.

Más allá del cruce dialéctico, el asesor presidencial utilizó la réplica para sostener la épica oficialista: defendió el plan económico asegurando que "salvó a la República" y proyectó el escenario hacia el futuro ratificando que "el Presidente va a reelegir el año que viene", en un mensaje que buscó mostrar orden y control absoluto del mapa político de cara a los próximos turnos electorales.