Leila Gianni busca posicionarse en La Matanza con una estrategia basada en redes

La política de La Matanza tiene una regla no escrita: para entrar al ring hay que tener territorio, aparato y apellido.

Sin embargo, la concejal Leila Gianni busca desafiar ese esquema tradicional con una cuarta vía: la pantalla.

Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, la dirigente aceleró su reconversión política buscando consolidar un perfil confrontativo, viral y enfocado de forma directa en el universo digital.

El recorrido de Gianni no es ajeno a las estructuras partidarias tradicionales. Tras desempeñarse en áreas del Estado nacional durante gestiones kirchneristas y peronistas, la actual edil concretó un giro hacia las filas de La Libertad Avanza.

Su apuesta en el distrito más poblado de la Provincia de Buenos Aires busca disputar el liderazgo opositor y confrontar de forma abierta con la gestión del intendente Fernando Espinoza.

El algoritmo como aparato y la alianza opositora

La estética del armado político de Gianni privilegia las recorridas de formato vertical para dispositivos móviles, los cruces en ferias populares y las respuestas sin intermediarios.

Detrás de la difusión de su contenido opera una estructura de amplificación en redes sociales asociada al consultor Brian Romero, orientada a segmentar piezas audiovisuales en localidades clave del municipio como San Justo, Ramos Mejía y Villa Celina.

Esta dinamización en plataformas digitales se complementa con apoyos en la estructura institucional.

Gianni sumó el respaldo de la diputada nacional Lilia Lemoine, lo que le otorgó mayor validación dentro del núcleo libertario para amortiguar los cuestionamientos por su pasado en el esquema estatal previo.

Asimismo, la edila sostiene un acuerdo operativo con sectores del PRO en el Concejo Deliberante de La Matanza, donde ejerce peso sobre la principal bancada opositora

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