Mercado Libre quedó primero entre las empresas más denunciadas por consumidores porteños

Entre abril y junio de 2026, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió un total de 9.063 denuncias.

El rubro que concentró la mayor cantidad de presentaciones fue el de servicios financieros, con 2.057 reclamos, donde los conflictos vinculados con tarjetas de crédito representaron el 43,1% de las quejas sectoriales.

​En el desglose por firma comercial, la empresa Mercado Libre se ubicó al frente del ranking trimestral al acumular 389 presentaciones.

En los puestos siguientes se posicionaron la procesadora Prisma (259 denuncias), Banco Galicia (217), Banco Nación (210) y BBVA (209), evidenciando una fuerte presencia del sector bancario y de medios de pago en el volumen general de actuaciones.

El informe oficial presentado por el organismo porteño no especifica la desagregación sobre qué proporción de las 389 actuaciones contra Mercado Libre corresponde a la plataforma de comercio electrónico, a las operaciones de la billetera virtual Mercado Pago, a la gestión de préstamos o a procesos de cobranza.

Esta limitación estadística dificulta identificar el origen técnico puntual de los reclamos en el indicador de la empresa.

​En el contexto del crecimiento de la morosidad y los reclamos financieros, cobra relevancia la Ley 6.171 de CABA, normativa que regula los procedimientos de cobranza extrajudicial. La ley prohíbe explícitamente a las entidades financieras y agencias de recuperación de deuda realizar reiteraciones que constituyan hostigamiento, abordar a empleadores o familiares, o emitir documentos que simulen notificaciones judiciales.