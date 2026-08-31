El agujero negro de la batalla cultural: las cifras no informadas detrás de la venta del portal libertario

Hay una pregunta que sobrevuela a La Derecha Diario desde que el consultor argentino Fernando Cerimedo terminó de salir de la estructura societaria.

No se trata de quién quedó al frente del proyecto —aspecto ya resuelto en los hechos—, sino de cuánto costó la transacción y cuál fue el origen concreto del capital utilizado para consolidar la propiedad.

​Javier Negre pasó a controlar la totalidad del medio tras acordar con Cerimedo la adquisición de la participación que este aún conservaba.

Según el propio empresario español, las conversaciones se iniciaron meses antes y la formalización por escrito se completó tras la detención de Cerimedo en Bolivia en agosto de 2026. Sin embargo, los montos definitivos de la operación no han sido informados públicamente.

De Madero Media Group a los contratos institucionales en España

​La estructura jurídica que respalda a La Derecha Diario en Argentina es Madero Media Group SRL.

En septiembre de 2024, registros del Boletín Oficial dieron cuenta de la transferencia de cuotas sociales por la cual Cerimedo y Negre quedaron con participaciones iguales de 50.000 cuotas cada uno.

Posteriormente, en octubre de 2025, Cerimedo renunció a la gerencia, asumiendo Negre la conducción formal antes de cerrar la compra del 50% restante a mediados de 2026.

​Para entender el respaldo financiero del empresario español resulta necesario analizar los antecedentes de su proyecto EDA TV en España.

Dicha estructura contó con aportes de capital privado por un total acumulado de 682.000 euros, provenientes de María José Álvarez Mezquíriz (presidenta del Grupo Eulen, con 455.000 euros) y de Marcos de Quinto (exvicepresidente de Coca-Cola, con 227.000 euros).

En paralelo, investigaciones periodísticas del portal El Salto registraron 172 contratos menores de publicidad institucional adjudicados entre 2020 y 2025 por administraciones del Partido Popular (PP) a firmas vinculadas a Negre, sumando 681.420,56 euros.

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