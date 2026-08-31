Kicillof frena acuerdos con el peronismo y acelera su propia construcción nacional

Mientras define sus tiempos electorales con cautela, el gobernador Axel Kicillof decidió avanzar en la consolidación de su armado político propio con la mira puesta en 2027.

Desde La Plata, la estrategia apunta a construir caudal territorial y federalizar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en distintas provincias, postergando cualquier negociación o acuerdo definitivo con los demás sectores del peronismo hasta el próximo año.

​En paralelo a los movimientos del mandatario provincial, la dinámica opositora sumó fichas con el regreso de Sergio Massa a la escena pública.

El exministro de Economía y líder del Frente Renovador reapareció en Rosario flanqueado por diversos dirigentes del espacio —desde el diputado nacional Diego Giuliano hasta referentes de La Cámpora y el Movimiento Evita—, remarcando que la unidad sigue siendo la prioridad absoluta frente al oficialismo nacional

Tensión en el interior y desembarco del MDF

​El kicillofismo comenzó a plantar bandera en territorio santafesino mediante la incursión de funcionarios de peso.

El ministro de Producción, Augusto Costa, participó recientemente de un foro de pymes en Rosario y encabezó encuentros partidarios del MDF, en una hoja de ruta federal que continuará en septiembre con actividades encabezadas por figuras como Alberto Sileoni y Daniel Gollan.

No obstante, estas incursiones por fuera de las fronteras bonaerenses generan asperezas con dirigentes locales del massismo y sectores internos que cuestionan la falta de aviso previo.

​ La Liga de intendentes y la pulseada electoral

​Puertas adentro de la Provincia de Buenos Aires, las definiciones sobre un posible desdoblamiento de los comicios y la disputa por la representación territorial mantienen en alerta a los intendentes de La Liga.

Los jefes comunales buscan consolidarse como una cuarta pata dentro de la mesa de conducción —junto al MDF, el cristinismo y el massismo—, mientras el gobernador apuesta a llegar al año electoral con una estructura sólida, a la espera de lo que suceda con el futuro parlamentario de las PASO.

Lo que tenés que saber sobre el armado de Kicillof