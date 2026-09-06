El trueque de Javier Milei con los gobernadores por la reforma del BCRA

​La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el pasado 26 de agosto de 2026 la media sanción del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo logró la mayoría necesaria gracias al acompañamiento clave de bloques provinciales y gobernadores aliados.

Sin embargo, la jornada legislativa estuvo marcada por la simultánea inclusión en el orden del día de un nutrido paquete de proyectos con alto contenido regional y simbólico.

​La dinámica del debate provocó un duro cruce por parte de la diputada Marcela Pagano, quien denunció públicamente la existencia de un "rosario de capitales nacionales" intercambiado por respaldos parlamentarios.

La acusación señala que el oficialismo otorgó el tratamiento de iniciativas locales a cambio de que los legisladores provinciales acompañaran la reforma del organismo monetario y el proyecto normativo Inocencia Fiscal II

Capitales nacionales y beneficios sectoriales

​Entre los proyectos incorporados a la sesión figuró la declaración de San José de los Cerrillos (Salta) como Capital Nacional del Cerdo Negro, impulsada por la diputada Yolanda Vega y articulada con el espacio del gobernador Gustavo Sáenz.

En igual sentido, Caá Catí (Corrientes) obtuvo la distinción de Capital Nacional de la Producción Bubalina mediante una iniciativa del diputado Diógenes González. Tucumán sumó la denominación de Capital Nacional del Ecoturismo y el reconocimiento como capital simbólica del país cada 9 de julio, al tiempo que Misiones obtuvo la discusión sobre reducciones del IVA a la fécula de mandioca.

​El listado sometido a tratamiento abarcó también a San Juan (Capital Nacional de la Educación), Santa Cruz (Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías), la Provincia de Buenos Aires (Capital Nacional del Coleccionismo) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Nacional del Teatro).

​El debate por la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal II

​Más allá de los reconocimientos regionales, el núcleo de la sesión radicó en el proyecto para modificar la ley orgánica del Banco Central.

La propuesta procura prohibir de manera estricta la asistencia financiera directa de la entidad emisora al Tesoro Nacional, provincias y municipios, elevando además las exigencias institucionales para la remoción de las autoridades del directorio.

Durante las negociaciones de cúpula se abordó la posibilidad de establecer esquemas de representación regional en la mesa de conducción del organismo.

​En paralelo, se debatió el proyecto Inocencia Fiscal II, marco orientado a captar ahorros no declarados sin los topes de ingreso del régimen previo.

Durante la discusión, la diputada Pagano cuestionó los alcances del articulado hacia los funcionarios públicos, denominando críticamente a una de sus excepciones como "cláusula Adorni", en alusión a las controversias vinculadas al patrimonio de la Jefatura de Gabinete.

Finalmente, el oficialismo logró validar el paquete con el sostén de las fuerzas provinciales.