Más de $515 millones para la publicidad sobre ruedas: Kicillof licita un camión itinerante para recorrer la Provincia

La gestión de Axel Kicillof volvió a encender la indignación social y política al priorizar el gasto en comunicación gubernamental por encima de las urgencias dramáticas que atraviesan los bonaerenses.

El Gobierno provincial lanzó una ostentosa licitación con un presupuesto estimado de $515.900.000 para poner en marcha un camión promocional itinerante que recorrerá distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

​Bajo la pantalla de la promoción turística a través del programa “ReCreo es Fiesta”, la gobernación dispone un flujo millonario de fondos públicos para financiar una verdadera vidriera móvil de marketing político.

El contrato no se limita a la adaptación de un vehículo, sino que contempla un servicio integral de diseño, producción, puesta en marcha, mantenimiento, transporte, guarda y operación, garantizando que la propaganda de la gestión circule sin reparar en costos.

De la Costa a CABA: una caja negra en movimiento

​La contratación, autorizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, fija la apertura de ofertas para el próximo 14 de septiembre de 2026 a través del sistema PBAC.

Si bien se trata de un presupuesto estimado para la licitación, la cifra pone al descubierto la discrecionalidad con la que se administran los recursos del Estado en La Plata.

​El vehículo está proyectado para recorrer los 135 municipios bonaerenses e incursionar en territorio porteño como una oficina itinerante.

Esta apuesta por montar una campaña física permanente se suma a los escandalosos antecedentes de la pauta oficial bonaerense, que en 2025 insumió más de $58.300 millones, registrando un salto real del 63% para blindar la imagen del mandatario provincial.

​ El cinismo de reclamar fondos mientras se gasta en marketing

​La decisión resulta un insulto directo a los contribuyentes bonaerenses en un contexto donde el propio Kicillof encabeza una batalla mediática contra la Nación denunciando la asfixia presupuestaria.

Resulta insostenible argumentar la falta de fondos para recomponer salarios docentes, equipar a la Policía o reparar la infraestructura destruida de los hospitales públicos cuando el Ejecutivo dispone libremente de más de $515 millones para fabricar un vehículo publicitario.

​En un territorio golpeado por la inseguridad y la degradación social, convertir la propaganda estatal en una prioridad financiera demuestra la desconexión absoluta de la gobernación con la realidad de los barrios.

La promoción de actividades turísticas no puede servir como cheque en blanco para financiar un rodante publicitario cuya única utilidad real es maquillar el fracaso de la gestión provincial.