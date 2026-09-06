Otra vez el Banco Provincia, la caja negra de Kicillof: débitos ilegales golpean a miles de clientes.

Si pasa, pasa...

La escena se repitió durante la primera mañana de este martes: clientes del Banco Provincia ingresaron al home banking para controlar sus movimientos y encontraron descuentos que no esperaban.

En algunos casos, los débitos llegaron a $95.000. El concepto que apareció fue mantenimiento de paquetes y muchos usuarios sostienen que esas cuentas no tenían previsto ese cargo.

El problema no fue encontrar un cobro: fue encontrar un cobro que muchos aseguran no reconocer.

Los importes denunciados se ubicaron aproximadamente entre $30.000 y $95.000, una cifra nada menor para una familia que llega a fin de mes contando cada peso.

La bronca rápidamente salió del celular y llegó a las redes sociales. Allí comenzaron a multiplicarse los reclamos de clientes que buscaban saber por qué el banco había descontado dinero de sus cuentas. Cuando el débito aparece solo, la primera pregunta no es financiera: es quién autorizó el movimiento.

Un fantasma que ya tiene antecedentes

El episodio tiene un antecedente particularmente incómodo para la banca pública bonaerense. A fines de 2025, numerosos clientes habían denunciado descuentos sorpresivos vinculados también con comisiones de mantenimiento de paquetes.

En aquella oportunidad aparecieron cargos que llegaron a superar los $60.000 y, según distintos testimonios, afectaron incluso cuentas que tenían bonificaciones.

Aquella situación terminó con reintegros a los usuarios afectados. Algunos clientes informaron que el dinero había sido devuelto después de los reclamos. El problema es que para el usuario una devolución posterior no borra el susto de descubrir que alguien pudo tocar su dinero.

También existen antecedentes todavía más delicados. En 2022, clientes del Banco Provincia denunciaron operaciones de débito que consideraban no autorizadas y que afectaron especialmente a trabajadores estatales y agentes de fuerzas de seguridad.

En aquella oportunidad, desde el banco se descartó inicialmente un hackeo de sus sistemas y se habló de operaciones vinculadas con débitos automáticos. La entidad aseguró que los importes que fueran debitados indebidamente serían reintegrados.

El punto sensible: las cuentas donde entra el sueldo

La preocupación adquiere otra dimensión cuando se trata de cuentas utilizadas para cobrar salarios, jubilaciones o ingresos habituales.

Porque no estamos hablando simplemente de una cuenta destinada a guardar excedentes. Para miles de bonaerenses, el Banco Provincia es la puerta de entrada de su salario y el lugar donde se concentra prácticamente toda su economía doméstica.

Un descuento inesperado de $90.000 no es una anécdota bancaria cuando puede representar comida, medicamentos o una semana entera de gastos.

Los antecedentes de fines de 2025 muestran justamente esa sensibilidad: hubo usuarios que denunciaron cargos en cuentas sueldo y cuentas que tenían servicios bonificados.

Y ahí aparece la pregunta que la banca pública debe responder con absoluta claridad: ¿qué mecanismo permitió que un concepto de mantenimiento terminara impactando sobre cuentas cuyos titulares aseguran no haber contratado ese servicio?

El problema de la explicación

Desde la entidad se brindaron explicaciones sobre el episodio de este martes, mientras los reclamos de los usuarios comenzaron a multiplicarse.

Pero hay una cuestión que no puede quedar sepultada debajo de una explicación técnica: el usuario necesita saber qué ocurrió con su dinero y qué garantías existen para que no vuelva a suceder.

Porque decir que se trató de un problema administrativo o sistémico puede explicar el mecanismo, pero no necesariamente responde la pregunta central.

La explicación técnica no alcanza si el cliente sigue sin saber por qué le descontaron dinero.

También está el problema de la atención. Según los reclamos recopilados por PrimeraPagina.info, casi todos los usuarios señalaron dificultades para comunicarse con los canales de atención del banco.

Y ahí la escena se vuelve todavía más irritante: primero aparece un descuento inesperado; después el cliente intenta averiguar qué pasó y se encuentra con dificultades para obtener una respuesta.

El antecedente que nadie debería olvidar

El episodio de diciembre de 2025 es particularmente importante porque demuestra que los errores de este tipo no son completamente inéditos.

En aquel momento, los débitos fueron atribuidos a un error generalizado en la imputación de gastos de mantenimiento y comenzaron posteriormente los reintegros.

Si un error semejante ya ocurrió, la pregunta inevitable es qué controles se reforzaron para impedir que vuelva a pasar.

La banca pública administra información sensible y dinero de millones de personas. Por eso, cualquier falla que afecte cuentas de clientes debería activar controles internos, explicaciones públicas y mecanismos rápidos de restitución.

No alcanza con pedirle al ciudadano que revise su cuenta. La responsabilidad de controlar que un débito sea legítimo también está del lado de quien administra el sistema.

La memoria del 2022

Hay además una historia más vieja que vuelve a aparecer cada vez que una falla de estas características golpea al Banco Provincia.

En marzo de 2022, usuarios denunciaron operaciones de débito que consideraban compulsivas y varios de los afectados eran empleados públicos, policías y agentes penitenciarios.

Aquella vez circularon denuncias sobre altas de débitos automáticos y movimientos que los usuarios no reconocían. La entidad sostuvo que sus equipos técnicos trabajaban para solucionar posibles débitos no autorizados y aseguró que reintegraría los importes indebidos.

Tres años después, el problema tomó otra forma. Y en 2026 vuelve a aparecer un escenario donde miles de clientes miran la pantalla del teléfono preguntándose exactamente lo mismo: ¿por qué me sacaron plata?

El BAPRO es un desastre

El Banco Provincia no es una entidad financiera cualquiera. Es una institución pública bonaerense que tiene una relación particularmente estrecha con trabajadores, jubilados, empleados estatales, municipios y organismos de la provincia.

Por eso, cada error tiene una dimensión que excede el balance contable. Cuando falla un banco privado, el cliente reclama; cuando falla la banca pública, también queda comprometida la confianza en una institución del Estado.

La discusión, entonces, no debería terminar en la devolución de los pesos descontados. Debería incluir qué controles fallaron, cuántas cuentas fueron alcanzadas, cuál fue el monto total involucrado, qué mecanismo originó los débitos y qué medidas se adoptaron para impedir una repetición. Esas son las preguntas que todavía merecen respuestas concretas.