"No se puede elegir a dedo": Patricia Bullrich desafía a Karina Milei y prepara su salto a 2027.

La contienda por la conducción estratégica de La Libertad Avanza y el control de la lapicera electoral para las elecciones de 2027 sumó un capítulo de alto voltaje en los pasillos del Senado. La senadora Patricia Bullrich lanzó una advertencia dirigida de manera directa al esquema de armado político que conducen Karina Milei y los asesores Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem.



Durante recientes declaraciones públicas, Bullrich remarcó que "los candidatos no se pueden elegir todos centralizadamente o a dedo" y sostuvo que cualquier fuerza política competitiva debe contar con un sistema transparente para dirimir sus postulaciones.

El señalamiento fue interpretado en el ámbito legislativo como un freno explícito a la pretensión de la Casa Rosada de monopolizar las listas sin instancias de discusión o internas partidarias.

Movimientos en el Senado y el cálculo para 2027

La exministra avanzó en el tratamiento del paquete de reforma política —que contempla la suspensión de las PASO y la inclusión de cláusulas de Ficha Limpia— sin consensuar previamente la estrategia con la totalidad del bloque libertario ni con los sectores dialoguistas. La maniobra provocó incomodidad en senadores como la chubutense Edith Terenzi, alineada con el gobernador Ignacio Torres, quienes pretendían discutir Ficha Limpia como un dictamen independiente.

Detrás del impulso a la normativa, operadores legislativos leen una táctica de posicionamiento propio. Cercanos a la legisladora aseguran que Bullrich evalúa con cautela los niveles de aprobación de Javier Milei.

Mientras la medición oficialista se preserve holgada, la senadora acompañará las reformas de la gestión; pero ante una eventual erosión del capital político del Ejecutivo, su estructura se alista para disputar la postulación presidencial sin quedar atrapada en el filtro discrecional de la Secretaría General.