Peter Thiel, el multimillonario de Milei que ya se convirtió en blanco electoral: negocios, petróleo y poder en Argentina.

A un año de las elecciones presidenciales de 2027, la figura del magnate estadounidense Peter Thiel —cofundador de PayPal, creador de la controvertida firma de ciberinteligencia Palantir y uno de los principales referentes del libertarismo tecnológico mundial— se transformó en un imprevisto catalizador de la contienda política argentina.

La oposición ha comenzado a articular su discurso crítico sobre el modelo de desregulación y apertura del presidente Javier Milei utilizando el veloz desembarco de Thiel como la máxima prueba de un proceso de extranjerización sin salvaguardas de los activos estratégicos nacionales.

La ofensiva parlamentaria escaló en los últimos días tras la realización de una audición de cinco horas en la Cámara de Diputados convocada por bloques opositores para examinar los intereses patrimoniales e industriales del inversor en el país.

El escrutinio público no es menor: a través de su fondo Thiel Macro LLC, el empresario adquirió un paquete de cerca de 1,2 millones de acciones en Vista Energy —la petrolera liderada por Miguel Galuccio y referente en Vaca Muerta— por un valor estimado de USD 76 millones, convirtiéndola en la única firma no estadounidense de su cartera declarada.

Afinidad ideológica, tierras e Inteligencia Artificial

Los lazos entre la Casa Rosada y el multimillonario se consolidaron en abril de 2026 durante un encuentro privado en el que Thiel consultó directamente a Milei y al ministro Luis Caputo sobre la viabilidad institucional de mantener las reformas de mercado a largo plazo y la eliminación de impuestos patrimoniales.

Asimismo, desde la oposición señalan coincidencias entre el pensamiento del magnate —firme impulsor de empresas gestionadas enteramente por algoritmos de Inteligencia Artificial— y las iniciativas de la administración libertaria para desregular regímenes tributarios, aduaneros y cambiarios en beneficio de la instalación de centros de datos de gran escala.

Esta confluencia ideológica e impulsos normativos como la reforma al régimen de tierras reinstalaron en la agenda legislativa el debate sobre el control soberano.

Mientras la oposición denuncia que los marcos promocionales se redactan a la medida de los grandes fondos de Silicon Valley para habilitar la compra de tierras y la privatización indirecta de la renta no convencional, el Ejecutivo defiende la llegada de capitales como la vía indispensable para acelerar la producción de Vaca Muerta y superar el millón de barriles diarios de petróleo.

De refugio geopolítico a símbolo electoral

Informaciones de la prensa internacional, como la agencia Bloomberg, agregan que el interés de Thiel por la Argentina excede lo financiero e incluye la búsqueda de un "refugio geopolítico" ante eventuales escaladas bélicas o crisis sistémicas en el Hemisferio Norte.

Esta hipótesis toma fuerza tras la compra de su residencia por USD 12 millones en el exclusivo radio de Barrio Parque, la escolarización de sus hijas en la Ciudad de Buenos Aires y su activa vida social en el ámbito local.

De este modo, de cara al armado electoral, la figura de Peter Thiel condensa los temas más sensibles de la agenda pública: la soberanía de Vaca Muerta, los beneficios fiscales para multinacionales tecnológicas y los límites del capital extranjero en la Argentina libertaria.