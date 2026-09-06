Kicillof no consigue los votos para la re-re: la interna peronista traba la reelección de los intendentes.

La discusión parlamentaria para reformar la Ley 14.836 y habilitar un nuevo período consecutivo a intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares en la Provincia de Buenos Aires ingresó en una fase de estancamiento.

Aunque el proyecto de la senadora Ayelén Durán —integrante del Movimiento Derecho al Futuro— permanece en la Comisión de Legislación General de la Cámara alta, los números del poroteo político muestran un escenario adverso para las pretensiones del Ejecutivo provincial encabezado por Axel Kicillof.

De no modificarse el marco normativo sancionado en 2016, un total de 80 de los 135 intendentes bonaerenses quedarán imposibilitados de buscar la reelección en los comicios de 2027. La urgencia impacta al oficialismo, ya que 51 de esos intendentes pertenecen al peronismo y constituyen el eje territorial para el armado político del gobernador y la contención del Gran Buenos Aires.

El Senado y el candado del Frente Renovador

En la Cámara de Senadores, el bloque oficialista Fuerza Patria cuenta con 24 integrantes. Sin embargo, los tres senadores alineados con el Frente Renovador —Malena Galmarini, Valeria Arata y Marcos Pisano— mantienen la postura histórica del espacio de limitar los mandatos, dejando la cuenta en 21 votos a favor del proyecto de la gobernación.

Para alcanzar la mayoría simple de 23 bancas, Kicillof requiere conseguir al menos dos apoyos adicionales de sectores aliados o de la oposición dialoguista, como la bancada de Unión y Libertad o bloques provinciales.

La tensión se intensificó por la disputa de giros en las comisiones. Mientras la iniciativa permanece bajo el control del kicillofista Germán Lago, Galmarini exige la remisión del expediente a la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral que preside en la Cámara alta.

En paralelo, reuniones entre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la conducción del massismo no lograron destrabar el proyecto.

La muralla en la Cámara de Diputados

El panorama se torna más complejo en la Cámara de Diputados. De los 39 integrantes del bloque Fuerza Patria, diez responden a la estructura conducida por Sergio Massa, dejando al kicillofismo con un núcleo de 29 legisladores.

Con un quorum y mayoría fijados en 47 bancas, el oficialismo necesita articular acuerdos para sumar 18 votos adicionales.

Frente a esta necesidad, bloques opositores de peso como La Libertad Avanza (20 bancas) y el PRO (11 bancas) reafirmaron su rechazo a las reelecciones indefinidas. Asimismo, sectores del kirchnerismo duro sugieren supeditar la modificación de la ley a un debate integral que incorpore las definiciones sobre el sistema de primarias (PASO), la boleta única y la fijación del calendario electoral bonaerense para 2027.