Kicillof acorralado: IOMA y las escuelas exponen una crisis que ya no entra debajo de la alfombra

La capital bonaerense se convirtió en el epicentro de un triple conflicto social que puso bajo la lupa la administración de los recursos y la gestión de servicios esenciales por parte del gobernador Axel Kicillof.

Con acampes frente a la obra social provincial, paros en las escuelas y cortes de calle por parte de empleados públicos, las demandas por salarios insuficientes, atrasos en los pagos y burocracia estatal convergieron de manera simultánea en las calles de La Plata.

El frente más crítico se concentra en la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), ubicada en calle 46 entre 12 y 13. Allí, el colectivo Nosotras —integrado por madres, cuidadoras, profesionales y prestadores— mantiene un acampe indefinido para exigir la regularización de pagos que, en el caso de las acompañantes terapéuticas, registran atrasos que se remontan a marzo de 2026.

Burocracia en salud y la ironía de las estampitas

Los manifestantes que pernoctan frente a la sede conducida por Homero Giles expusieron cinco demandas centrales: cobertura integral de prestaciones, cancelación inmediata de las deudas con prestadores, agilización de las auditorías médicas, continuidad laboral y trato igualitario para los afiliados.

Durante las jornadas de protesta, las familias confeccionaron caricaturas con estética de "estampitas religiosas" donde ironizaron con la figura de Kicillof y Giles como los "patronos de los prestadores que esperan cobrar", visibilizando el drama humano de pacientes que corren el riesgo de perder la continuidad de sus tratamientos.

Paro docente y protesta en el Ministerio de Economía

De forma paralela, sectores disidentes agrupados en el SUTEBA Multicolor cumplieron un paro de 24 horas con una masiva movilización que partió desde la Gobernación y la Legislatura hacia la Dirección General de Cultura y Educación.

La dirigencia del espacio, encabezada por Romina del Plá, rechazó el reciente acuerdo del Frente de Unidad Docente que fijó el salario básico del maestro de grado en $1.018.575 tras un incremento del 7%, exigiendo la urgente reapertura de las negociaciones y la devolución de los descuentos aplicados por días de huelga.

A la ola de reclamos se sumaron los trabajadores del Ministerio de Economía provincial, donde la Asociación de Empleados (AEMOPBA) concretó su segunda marcha consecutiva sobre la calle 8 entre 45 y 46.

La jornada incluyó un corte parcial del tránsito y denuncias sobre un desmedido operativo policial, en un reclamo que combinó pedidos de recomposición salarial, pases a planta permanente y carrera administrativa.