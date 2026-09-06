Mahiques, el millonario ministro de Justicia que no puede explicar su patrimonio pero nombra jueces a lo loco

Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia de la Nación en marzo de 2026 y presentó una declaración jurada patrimonial por $1.101 millones. El dato surge de la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción. El patrimonio declarado no es menor para alguien que acaba de desembarcar en el gabinete nacional.

La mayor parte de esa fortuna no está escondida debajo del colchón ni repartida en una docena de inversiones exóticas: está concentrada en ladrillos. Cuatro inmuebles suman alrededor de $859 millones, aproximadamente el 78% del patrimonio declarado. La vieja pasión argentina por los ladrillos aparece también en la declaración del ministro.

Y acá empieza lo interesante: ninguno de esos inmuebles figura declarado como vivienda habitual. La casa es para recreo y los departamentos aparecen como inversión o alquiler.

Una casa en Mercedes y tres departamentos en Capital

El inmueble más antiguo es una casa de 1.256 metros cuadrados en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Fue adquirida en octubre de 2018 y aparece declarada por $178 millones.

Mahiques aclaró que se trata del valor fiscal con actualización del costo de construcción. No es precisamente una casita de fin de semana con parrilla de chapa y dos reposeras.

Después aparecen tres departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno tiene 50 metros cuadrados y fue adquirido en 2021; otro tiene 92 metros cuadrados y fue comprado en 2024; el tercero, de 237 metros cuadrados, fue adquirido en 2025. El ladrillo porteño explica una porción extraordinaria de su patrimonio.

El departamento de 50 metros cuadrados fue declarado en $121 millones. El de 92 metros cuadrados, adquirido en 2024, figura por $90 millones. Y el más grande, comprado en 2025, fue declarado por $469 millones. El último salto inmobiliario concentra más de la mitad del valor de todos sus inmuebles declarados.

El departamento de $469 millones

El inmueble más llamativo tiene 237 metros cuadrados y fue adquirido durante 2025. En la declaración jurada aparece valuado en $469 millones y destinado a alquiler. Es la pieza más pesada del tablero patrimonial de Mahiques.

La documentación también contiene observaciones sobre la forma en que fueron valuadas las propiedades. Algunas aparecen calculadas mediante valores de construcción actualizados y otra según la valuación fiscal homogénea correspondiente. El valor declarado no necesariamente equivale al precio de mercado ni al dinero efectivamente desembolsado.

Ese punto resulta central para leer la declaración correctamente: una DDJJ patrimonial permite conocer bienes y valores declarados, pero no necesariamente reconstruir cuánto pagó realmente el funcionario por cada operación. Ahí aparece el agujero negro de esta historia: saber cuánto costaron realmente las propiedades.

Casi US$135.000 líquidos

Mahiques además declaró casi US$135.000 depositados y $9 millones en cuentas bancarias en el país. A eso sumó $6,3 millones en efectivo. No todo está metido en ladrillos: también hay una reserva líquida considerable.

La declaración incorpora además $34,1 millones correspondientes a retenciones del Impuesto a las Ganancias de 2025 y otros $465.000 en percepciones. La foto patrimonial combina inmuebles, dólares, pesos y créditos fiscales.

Y hay otro dato que llama la atención precisamente por ausencia: Mahiques no declaró automóviles ni participaciones en empresas. Tampoco aparecen préstamos o hipotecas que permitan explicar mediante endeudamiento las adquisiciones inmobiliarias recientes. El patrimonio informado aparece prácticamente sin deuda financiera declarada.

La propia información patrimonial deja planteado el interrogante más incómodo: ¿cómo se financiaron las compras realizadas en 2024 y 2025?

No es una acusación de irregularidad. Tampoco significa que exista necesariamente un delito. Una declaración jurada no prueba por sí sola un enriquecimiento ilícito. Pero sí permite formular preguntas periodísticas legítimas sobre el origen, el momento y el precio de las operaciones.

Mahiques consignó “ingresos propios” como origen de los fondos. Sin embargo, la presentación no permite reconstruir por sí misma cuánto se pagó efectivamente por cada propiedad ni cuál fue la evolución completa del patrimonio durante los años en que ejerció como fiscal general porteño. La declaración muestra una fotografía, pero no entrega toda la película.

El hombre que llegó desde la Fiscalía porteña

Antes de ocupar el Ministerio de Justicia nacional, Mahiques fue fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires desde octubre de 2019 hasta abril de 2026. Su renuncia fue aceptada con efecto desde el 17 de abril de 2026. El actual ministro acumuló más de seis años en la conducción del Ministerio Público porteño.

El dato importa porque su evolución patrimonial debería poder analizarse comparando sus declaraciones juradas de distintos períodos. Sin una serie histórica completa, resulta difícil saber cuánto del patrimonio actual corresponde a acumulación previa, cuánto a nuevas adquisiciones y cuánto a valorización de activos.

Y justamente esa comparación es la que permitiría responder la pregunta que queda abierta: ¿cuánto tenía Mahiques antes de llegar al Ministerio y cuánto patrimonio incorporó durante sus años como fiscal general?

La familia Mahiques también está adentro del Ministerio

Su hermano Esteban Mahiques fue designado en marzo de 2026 como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, con carácter “ad honorem”. La designación fue formalizada mediante el Decreto 251/2026. Dos hermanos Mahiques quedaron así vinculados simultáneamente a la estructura del Ministerio de Justicia.

Esteban presentó a su vez una declaración jurada por $756 millones, según el análisis de la documentación realizado por Chequeado. Allí declaró dos inmuebles por unos $346,9 millones e inversiones financieras por aproximadamente $350 millones. El patrimonio familiar que aparece en los papeles tampoco es precisamente modesto.

La coincidencia temporal es particularmente significativa: mientras Juan Bautista asumía como ministro, su hermano ingresaba como asesor ad honorem en la misma cartera. La familia Mahiques quedó con una presencia relevante en el corazón del área de Justicia del Gobierno nacional.