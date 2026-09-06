LLA y el PRO vuelven a sentarse: quieren cerrar una alianza, pero la pelea por las PASO sigue abierta.

En las instalaciones de la Casa Rosada se desarrolló una cumbre política de alto nivel orientada a delinear la arquitectura electoral de cara a los comicios presidenciales de 2027.

Del encuentro participaron Cristian Ritondo (presidente del PRO bonaerense y titular del bloque parlamentario), Fernando de Andreis (secretario general de la fuerza), Diego Santilli (jefe de Gabinete nacional) y los dirigentes libertarios Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem.

El eje central de las deliberaciones giró en torno al régimen de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras el oficialismo evalúa alternativas legislativas en el Senado para modificar o suprimir el sistema, desde la conducción del PRO condicionaron su acompañamiento a la preservación de mecanismos que garanticen la representación de sus dirigentes locales y la competencia interna.

Reglas de juego y el peso de la Provincia

Durante el encuentro, las autoridades del PRO enfatizaron la necesidad de estructurar un esquema electoral que impida la fragmentación del espacio no peronista, tomando como referencia histórica los escenarios de dispersión del electorado.

No obstante, Ritondo remarcó que las primarias constituyen un instrumento válido para dirimir liderazgos en distritos de alta complejidad territorial como la Provincia de Buenos Aires, donde ambas fuerzas cuentan con intendentes, legisladores y referentes locales.

Por su parte, la representación de La Libertad Avanza ratificó la intención del Ejecutivo de simplificar las etapas del cronograma electoral y concentrar las decisiones en esquemas de consenso.

La presencia de Santilli en la mesa de negociación funcionó como un articulador entre las demandas del partido amarillo y las exigencias de la conducción libertaria, en una discusión que continuará en el plano parlamentario antes de la definición de los armados definitivos.

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