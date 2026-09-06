Política | 3 Sep
Volvieron a sentarse a negociar
LLA y el PRO vuelven a sentarse: quieren cerrar una alianza, pero la pelea por las PASO sigue abierta
En esta nota te contamos cómo La Libertad Avanza y el PRO volvieron a mover fichas para intentar llegar juntos a las elecciones de 2027, con Cristian Ritondo, Fernando de Andreis, Diego Santilli y los hermanos Menem sentados en la misma mesa. El acuerdo electoral avanza, pero queda una discusión que puede definir la letra chica de la alianza: PASO sí o PASO no. Mientras ambos espacios buscan evitar una dispersión opositora frente al peronismo, todavía nadie quiere ceder demasiado terreno.
En las instalaciones de la Casa Rosada se desarrolló una cumbre política de alto nivel orientada a delinear la arquitectura electoral de cara a los comicios presidenciales de 2027.
Del encuentro participaron Cristian Ritondo (presidente del PRO bonaerense y titular del bloque parlamentario), Fernando de Andreis (secretario general de la fuerza), Diego Santilli (jefe de Gabinete nacional) y los dirigentes libertarios Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem.
El eje central de las deliberaciones giró en torno al régimen de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras el oficialismo evalúa alternativas legislativas en el Senado para modificar o suprimir el sistema, desde la conducción del PRO condicionaron su acompañamiento a la preservación de mecanismos que garanticen la representación de sus dirigentes locales y la competencia interna.
Reglas de juego y el peso de la Provincia
Durante el encuentro, las autoridades del PRO enfatizaron la necesidad de estructurar un esquema electoral que impida la fragmentación del espacio no peronista, tomando como referencia histórica los escenarios de dispersión del electorado.
No obstante, Ritondo remarcó que las primarias constituyen un instrumento válido para dirimir liderazgos en distritos de alta complejidad territorial como la Provincia de Buenos Aires, donde ambas fuerzas cuentan con intendentes, legisladores y referentes locales.
Por su parte, la representación de La Libertad Avanza ratificó la intención del Ejecutivo de simplificar las etapas del cronograma electoral y concentrar las decisiones en esquemas de consenso.
La presencia de Santilli en la mesa de negociación funcionó como un articulador entre las demandas del partido amarillo y las exigencias de la conducción libertaria, en una discusión que continuará en el plano parlamentario antes de la definición de los armados definitivos.
Claves de la Noticia
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Cumbre en la Rosada: Referentes de LLA y el PRO analizaron la estrategia para las elecciones presidenciales de 2027.
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Debate por las PASO: El PRO se opone a eliminar las primarias sin una alternativa que garantice la competencia interna.
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Participantes clave: Ritondo, De Andreis y Santilli representaron al PRO; Martín y "Lule" Menem al oficialismo.
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Eje territorial: La Provincia de Buenos Aires se consolida como el principal escenario de negociación por las candidaturas.
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Objetivo común: Ambos espacios buscan evitar la dispersión electoral que pueda beneficiar al peronismo.