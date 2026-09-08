unac-nardini-candidaturas-2027-antecedentes-negros

Por: Uñac y Nardini ya sueñan con 2027 mientras sus propios antecedentes les recuerdan de dónde vienen

La escena tiene algo de comedia política argentina: un exgobernador que perdió San Juan, un intendente que quiere saltar a la Provincia y una mesa en Malvinas Argentinas donde ambos parecen haber descubierto que el 2027 queda suficientemente lejos como para repartir cargos sin tener que ganar una sola elección todavía.

La campaña empezó antes que las candidaturas

Sergio Uñac llegó a Malvinas Argentinas para avanzar en su proyecto presidencial y recibió el respaldo de Leonardo Nardini, quien pretende disputar la Gobernación bonaerense. La foto incluyó además al senador provincial Luis Vivona, uno de los hombres de mayor confianza política del intendente.

La sociedad electoral sería sencilla: Uñac presidente, Nardini gobernador. Una especie de cooperativa de aspiraciones donde cada uno pone el cargo que todavía no tiene.

Primero se reparten el poder; después veremos quién les da los votos.

El problema es que la historia política de ambos no empieza ayer. Uñac nació políticamente en Pocito, donde fue asesor jurídico durante los años en que su padre, Joaquín Uñac, ocupaba la intendencia. Después fue intendente durante dos períodos, vicegobernador de José Luis Gioja y finalmente gobernador de San Juan entre 2015 y 2023.

Es decir, construyó una carrera larguísima dentro del poder provincial. No es precisamente un recién llegado que acaba de descubrir la política argentina.

Uñac no viene de afuera del sistema: es producto de varias décadas de sistema.

Y cuando llegó el momento de abandonar la Gobernación, apareció uno de los capítulos más incómodos de su trayectoria. En 2023 quiso competir nuevamente por el máximo cargo provincial, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que no podía buscar un tercer mandato consecutivo porque la Constitución sanjuanina contabilizaba sus períodos como vicegobernador y gobernador. La candidatura quedó afuera de la cancha.

La democracia le puso un límite que la rosca había intentado esquivar.

Pero la historia tuvo una segunda parte todavía más ilustrativa. Uñac eligió como reemplazante para la candidatura a su propio hermano, Rubén Uñac, entonces senador nacional. La sucesión política familiar quedó así expuesta en plena pelea electoral. Finalmente, el peronismo perdió la Gobernación después de dos décadas de predominio.

El curioso caso del gobernador que quería volver

Otro capítulo que merece memoria es el sistema electoral que San Juan utilizó en aquella elección. En 2022 la Legislatura provincial aprobó el llamado Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD), una variante de la Ley de Lemas que reemplazó las PASO. El proyecto contó con 26 votos a favor y 9 en contra y tuvo el respaldo mayoritario del oficialismo uñaquista.

Cambiar las reglas antes de jugar nunca deja una foto demasiado elegante.

Uñac terminó fuera de la competencia por decisión de la Corte y el sistema electoral que había impulsado su espacio no alcanzó para impedir la derrota del peronismo. Ahora, tres años después, pretende dar el salto nacional.

La pregunta inevitable es qué Uñac quiere ofrecerle al país: ¿el dirigente que administró San Juan durante ocho años, el que intentó conseguir un tercer mandato, el que dejó el poder provincial después de veinte años de predominio peronista o el nuevo candidato presidencial que aparece recorriendo provincias buscando una estructura que todavía no tiene? El problema de vender renovación cuando se lleva media vida dentro del poder es explicar dónde quedó la renovación.

Minería, derrames y una discusión que sigue abierta

Hay otro expediente político que persigue al exgobernador: la relación entre su administración y la minería metalífera. Durante su gestión ocurrió el episodio de Veladero de 2017, cuando la mina de Barrick Gold sufrió otro incidente que provocó la suspensión preventiva de actividades dispuesta por el propio Gobierno provincial.

En 2022 organizaciones ambientalistas denunciaron nuevos valores elevados de metales en aguas de la zona y hablaron de un nuevo derrame, algo que Barrick y Uñac negaron. No corresponde transformar esas denuncias en una condena que no existe, pero tampoco hacer desaparecer del archivo que la actividad minera fue uno de los grandes ejes de la administración uñaquista.

El modelo minero fue bandera de gestión y también fuente permanente de controversias ambientales.

El episodio más delicado apareció poco antes de terminar su mandato. En febrero de 2023, durante el gobierno de Uñac, San Juan avanzó con la desafectación de un glaciar vinculado al área del proyecto Pachón, de Glencore, y solicitó que el organismo nacional hiciera lo mismo. El trámite no prosperó de la manera pretendida.

La discusión no es menor: Pachón es uno de los grandes proyectos cupríferos del país y se encuentra en Calingasta, una zona estratégica para los recursos hídricos sanjuaninos. Cuando el cobre aparece en el horizonte, el agua suele convertirse en la letra chica.

El patrimonio que también merece una explicación

Mientras Uñac construye su candidatura presidencial, su declaración jurada tampoco pasa inadvertida. El senador declaró un patrimonio de aproximadamente $594 millones, ubicándose entre los legisladores nacionales con mayor patrimonio.

La presentación incluye cinco inmuebles: una casa y un local en San Juan, un lote en Villa Aberastain, un campo en San Luis y un departamento con cochera en la Ciudad de Buenos Aires. También declaró una Volkswagen Amarok 2023, un Citroën de 1979 y ahorros por unos $152 millones.

El candidato del interior llega a Buenos Aires bastante mejor equipado patrimonialmente que buena parte de los argentinos.

Más llamativo todavía es el salto registrado en 2023: su patrimonio declarado pasó a unos $498 millones, un incremento nominal del 308% respecto del año anterior, según los datos difundidos sobre sus declaraciones juradas.

Eso no implica, por sí mismo, enriquecimiento ilícito: las declaraciones utilizan valuaciones fiscales y pueden incorporar revaluaciones. Pero semejante variación merece ser mirada, no escondida debajo de la alfombra. La transparencia no consiste en declarar solamente: también consiste en explicar.

Y del otro lado aparece Nardini

Si Uñac llega con su colección de capítulos sanjuaninos, Leonardo Nardini tampoco es exactamente una hoja en blanco. Nardini comenzó su carrera política muy joven. Militó desde los 19 años, pasó por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, ocupó cargos en organismos nacionales y llegó a la ANSES local antes de convertirse en intendente en 2015.

Ganó aquel año derrotando a Jesús Cariglino, que llevaba dos décadas manejando el distrito. Desde entonces construyó una maquinaria territorial importante y se convirtió en uno de los intendentes peronistas con mayor capacidad electoral del Conurbano.

Nardini no nació ayer: nació políticamente dentro del aparato y aprendió rápido cómo funciona.

Pero hay un dato bastante menos simpático que las fotos inaugurando obras. En 2019 la jueza federal Alicia Vence procesó a Nardini por fraude contra la administración pública en una investigación relacionada con el programa Progresar, cuando estaba al frente de la UDAI de ANSES de Malvinas Argentinas.

La investigación alcanzó 596 casos de personas que, según la acusación, habían sido irregularmente inscriptas en el programa. La Cámara Federal de San Martín confirmó posteriormente el procesamiento y estimó el perjuicio en $6.224.403.

Procesamiento no significa condena. Pero tampoco significa que la causa desaparezca porque el acusado después se convierta en candidato. La foto de candidato no borra el expediente judicial.

El candidato testimonial que ahora quiere ser gobernador

Hay otra contradicción deliciosa para cualquier archivo periodístico. En 2025 Nardini encabezó la lista de concejales en Malvinas Argentinas, pero después de ganar anunció que no asumiría la banca y que continuaría como intendente. Él mismo reconoció que se trataba de una candidatura testimonial y defendió la decisión argumentando que buscaba respaldar la gestión municipal.

El dato no es menor porque la política argentina tiene una memoria bastante corta. Los dirigentes suelen apostar a que el votante recuerde la inauguración de la obra pero olvide qué decía la boleta. Nardini, por ahora, parece decidido a demostrar que una candidatura testimonial puede ser apenas un pequeño escalón hacia una candidatura mucho más ambiciosa. La escalera electoral tiene peldaños cada vez más grandes.

Diez años de intendencia y ahora el sueño provincial

Nardini gobierna Malvinas Argentinas desde 2015, con reelecciones y una estructura política consolidada. En 2026, el municipio destacaba oficialmente una década de gestión y afirmaba haber mantenido diez años consecutivos de superávit estructural.

El intendente también logró una fuerte performance electoral: en 2025 encabezó la lista local y obtuvo alrededor del 68% de los votos. Ese dato explica por qué tiene ambiciones provinciales. El problema es que sacar muchos votos en casa no convierte automáticamente a nadie en gobernador.

Ahora pretende ubicarse en una posición intermedia dentro de la interna peronista bonaerense, sin quedar totalmente abrazado al kicillofismo ni al cristinismo más duro. Una estrategia clásica: esperar que los demás se peleen mientras uno conserva la llave de la intendencia, la estructura territorial y una libreta con teléfonos de todos. En la política bonaerense, sobrevivir a todas las internas ya es casi un título universitario.

Uñac presidente, Nardini gobernador: falta avisarle al electorado

La escena de Malvinas Argentinas puede interpretarse como una foto más de la rosca que empieza a calentarse de cara a 2027. Uñac necesita estructura nacional. Nardini necesita instalarse fuera de su distrito. Uno aporta experiencia provincial y contactos; el otro, territorio bonaerense. Hasta ahí, estrategia política.

El problema aparece cuando se intenta vender esa sociedad como una renovación virtuosa sin mencionar que ambos arrastran suficientes antecedentes como para llenar varias páginas del archivo. No están empezando una carrera: están intentando relanzar carreras que ya tienen demasiados capítulos.

Uñac fue intendente, vicegobernador y gobernador. Nardini fue funcionario nacional, intendente y ministro bonaerense. Los dos conocen el Estado desde adentro. Los dos saben cómo se construye poder territorial. Los dos conocen las internas del peronismo. Y los dos descubrieron ahora que quieren algo más.

La ambición es legítima; lo que no es legítimo es pedir que nadie mire el espejo retrovisor.

Por ahora, la fórmula existe más en la imaginación de sus protagonistas que en las urnas. Uñac todavía tiene que convertir su recorrido provincial en una estructura nacional competitiva. Nardini tiene que transformar su fortaleza municipal en una candidatura bonaerense capaz de competir contra nombres mucho más instalados.

Y, sobre todo, ambos tendrán que atravesar la parte más incómoda de cualquier campaña: cuando dejan de hablar los fotógrafos y empieza a hablar el archivo.

Porque en política, tarde o temprano, las fotos de campaña se terminan y empiezan las preguntas.