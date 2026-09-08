COTOBA celebra el mes de la Terapia Ocupacional

La fecha del 10 de septiembre fue elegida para conmemorar la realización del primer Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, que tuvo lugar en La Rioja en 1985. Desde entonces, esta jornada constituye una oportunidad para reconocer el aporte de la profesión y visibilizar su importancia en la promoción de la autonomía, la participación y la calidad de vida de las personas.

En ese mismo camino, desde CoTOBA ya se trabaja en la organización del XIII Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, que se realizará en la provincia de Buenos Aires. Como parte de los preparativos, el próximo 12 de septiembre se llevará a cabo la primera reunión organizativa, exactamente un año antes de la realización del Congreso, dando inicio formal a un proceso que reunirá a profesionales y referentes de todo el país.

En este marco, desde el Colegio destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la profesión y el rol que cumple la entidad desde su creación, remarcando que la colegiación permite avanzar en la jerarquización de la Terapia Ocupacional, promover el ejercicio profesional responsable y establecer mecanismos de control y regulación que brindan mayores garantías a las personas que reciben atención.

Una agenda especial durante septiembre

Como parte de las actividades previstas, CoTOBA realizará entre sus matriculadas y matriculados que se encuentren con sus obligaciones al día un sorteo con decenas de premios (kits, becas completas, libros, vouchers y una notebook).

Nuevos títulos habilitados como auxiliares de la Justicia

Otro de los avances recientes destacados por CoTOBA es la incorporación de nuevos títulos de Terapia Ocupacional a la nómina que habilita a profesionales a desempeñarse como auxiliares de la Justicia en la especialidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Acuerdo Nº 4236, modificó el Anexo II del Acuerdo Nº 2728 —“Nómina de Títulos y Especialidades”— e incorporó nuevos títulos de Terapia Ocupacional.

La modificación fue gestionada por CoTOBA a partir de una convocatoria destinada a colegiadas y colegiados cuyos títulos no se encontraban contemplados en la nómina vigente.

Para la presidenta de CoTOBA, Claudia Spidalieri, estos avances forman parte del proceso de fortalecimiento institucional de la profesión. En ese sentido, destacó los progresos en materia de matriculación, habilitación de consultorios y la actuación como auxiliares de la Justicia.

Spidalieri también puso en valor el compromiso para detectar situaciones de ejercicio ilegal de la profesión y ofertas académicas engañosas.

Desde el Colegio remarcaron que la consolidación de la colegiación constituye una herramienta fundamental para jerarquizar la profesión, proteger a la comunidad y garantizar que quienes ejerzan cuenten con la formación y habilitación correspondientes.