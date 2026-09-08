El favor de despedida del juez Yadarola a Milei: archivó la causa del avión y fue ascendido

Menuda sorpresa nos deﬁende la patria: resulta que la Justicia no solo es ciega, sino que además padece una amnesia galopante y una puntualidad milimétrica digna de suiza. El magistrado Pablo Yadarola, un verdadero prócer del equilibrio sobre la cuerda floja, decidió que la mejor manera de hacer las valijas rumbo a su nuevo despacho era, literalmente, mandando a archivar otras valijas. ¡Qué casualidad tan poética! Justo en su último día al frente del Juzgado en lo Penal Económico, mientras el presidente Javier Milei firmaba a toda velocidad el Decreto 847/2026 para ungirlo como flamante vocal de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a don Pablo le agarró un ataque de desinterés por el contrabando y cerró con broche de oro la causa del avión privado del empresario Leonardo Scatturice. ¡Aplaudan, chicos, aplaudan! El hombre empaca los títulos, se muda a Comodoro Py y de paso le quita el dolor de cabeza a más de un amigo del poder que andaba merodeando por Aeroparque con diez bultos misteriosos sin escanear. Si esto no es vocación de servicio, que baje un ángel de la casta y nos lo explique.

Hagamos un poco de memoria curricular para entender semejante brillo técnico, porque el currículum de Yadarola es un mapa del tesoro de la viveza judicial. Formado en las suaves napas de la vieja guardia judicial y apadrinado en su momento por el exjuez Sergio Torres, este talentoso magistrado supo cultivar un perfil tan multifacético que lo mismo te investiga un vuelo clandestino que te arma un chat de WhatsApp para ver cómo disimular el célebre y ya folclórico viaje a Lago Escondido, aquel tour vacacional compartido con empresarios de medios, exagentes de inteligencia y operadores políticos que tanto enrojeció las mejillas de la república. Pero claro, ¿quién le va a reprochar sus excursiones patagónicas si después demuestra una eficiencia notable para cerrar expedientes calientes justo a la hora del té? Para coronar su carrera, su pliego no necesitó milagros divinos: cosechó un amoroso y transversal acuerdo en el Senado, donde los bloques opositores —incluyendo al peronismo— y los libertarios se dieron la mano en un tierno abrazo democrático para regalarle el ascenso a la Cámara Federal, el tribunal estratégico que ahora revisará las causas más picantes del país. Todo un premio al mérito de mirar para el costado justo a tiempo.

El operativo "salida prolija" alcanzó cuotas de comedia jurídica inolvidables. La causa que investigaba el ingreso de diez bultos fantasma en el avión de Scatturice —con la pasajera estrella Laura Belén Arrieta paseándose campante por un carril aduanero VIP ajeno a todo control de escáner— fue archivada bajo el sólido argumento de que, pobrecitos, no se pudo comprobar fehacientemente qué había adentro. Claro que sí, magistrado: diez valijas anónimas cruzando la frontera sin control son apenas un malentendido turístico, un descuido de aerolínea low cost. Para disimular el favor y dejar contentos a los críticos de café, Yadarola dejó una cartita navideña: pidió que se investigue a los perejiles de la Aduana por incumplimiento de deberes, lavándose las manos con agua bendita institucional mientras empacaba las tostadoras y los códigos procesales rumbo a su nuevo despacho en Comodoro Py.

Así las cosas, mientras el gobierno de Javier Milei saca chapa de renovar la justicia y la casta política aplaude con disimulo en el Senado, nos queda claro que el verdadero lema de la patria judicial es "a otra cosa, mariposa, que el sillón de la Cámara no se limpia solo". Yadarola se despide del fuero penal económico dejando las valijas ajenas bien guardadas en el fondo del placard y las propias listas para arrancar un nuevo mandato donde los sobresaltos para el poder queden debidamente archivados, por favor y muchas gracias.