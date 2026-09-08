Máximo declaró $11.085 millones y Wado de Pedro $3.389 millones: así crecieron sus patrimonios en 2025.

La difusión de las declaraciones juradas oficiales correspondientes al ejercicio 2025 ante la Oficina Anticorrupción (OA) puso en el centro de la escena pública el volumen patrimonial de dos figuras centrales del kirchnerismo.

Según un relevamiento realizado por la organización Chequeado, el diputado nacional Máximo Kirchner y el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro se posicionaron entre los legisladores con mayor cantidad de activos declarados en el Congreso de la Nación.

En el caso de Máximo Kirchner, el informe patrimonial registró un total de $11.085 millones de pesos, marcando una variación nominal del 33,4% respecto a los $8.312 millones reportados al cierre de 2024. No obstante, el 97,7% de esa variación ($2.711 millones) obedeció exclusivamente a la actualización en los criterios de valuación fiscal e Impuesto sobre los Bienes Personales de activos previamente declarados. Medido en divisas al tipo de cambio oficial, su haber registró un descenso del 5,2%.

Sociedades, depósitos en dólares y el frente judicial

La declaración de Máximo Kirchner contempla US$ 2,81 millones en depósitos bancarios (que representan cerca del 37% de su patrimonio), además de sus participaciones accionales en Los Sauces SA ($1.854 millones) y Hotesur SA ($1.429 millones), firmas alcanzadas por expedientes elevados a juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5.

Asimismo, el legislador informó 27 inmuebles ubicados mayoritariamente en El Calafate, Río Gallegos y CABA. De ese conjunto, 19 bienes se encuentran afectados por la orden de decomiso dictada en el marco de la causa Vialidad.

El salto porcentual de Wado de Pedro y la cartera de créditos

Por su parte, el senador Eduardo "Wado" de Pedro reportó un patrimonio de $3.389 millones de pesos, evidenciando un incremento nominal del 141% frente a los $1.406 millones del período 2024.

A diferencia de Kirchner, el crecimiento patrimonial de De Pedro combinó $494,7 millones por diferencias de revaluación con la incorporación neta de ingresos por alquileres, dividendos y ejercicio profesional.

El eje central del patrimonio del exministro del Interior se distribuye entre el sector agropecuario —a través de su participación del 95% en la firma Dos Luceros SA ($973 millones) y explotaciones unipersonales— y una significativa cartera de créditos por honorarios jurídicos pendientes de cobro por $1.132 millones, donde figuran acreedores corporativos como Daniel Frontera ($652,3 millones) y Fatea Latinoamericana ($352,6 millones). El listado de bienes se completa con cinco inmuebles y tenencias en divisas por US$ 69.000