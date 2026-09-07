El Día Mundial del Sexo desnuda el fracaso del rendimiento

Cada 6 de septiembre las redes sociales estallan con chistes de ocasión por la fecha inspirada en el sexo oral y la clásica posición 69. Detrás de la carcajada fácil y el guiño cómplice se esconde una crisis vincular profunda que ninguna pose gimnástica logra disimular. La cama se transformó en otra oficina donde prima la lógica del éxito productivo.

Las prácticas íntimas no responden al mero acople anatómico que pretenden vender los manuales de autoayuda o la pornografía barata. Los seres humanos somos sujetos deseantes dotados de capacidades emocionales complejas que exceden con creces el espasmo genital. Sin embargo, en tiempos de ajuste e incertidumbre económica, hasta el goce quedó subsumido a la tiranía del resultado numérico.

A contramano de los sectores conservadores que militan el retroceso en derechos civiles y demonizan la educación sexual, la sociedad ensaya aperturas indispensables. Las mujeres defienden la autonomía sobre sus cuerpos, las parejas eligen cuándo maternar congelando óvulos y los colectivos LGTBIQ+ visibilizan identidades diversas. No obstante, la reacción moralizante insiste en clausurar el debate con discursos represivos.

La resistencia cavernícola a los cambios culturales no sale gratis y termina manifestándose en patologías afectivas que colapsan los consultorios de Buenos Aires. La represión sistemática del deseo deviene en violencia vincular de posdivorcio y en una confusión alarmante entre los jóvenes del conurbano. El mandato de la corrección externa pudre cualquier intento genuino de intimidad compartida.

La presión por la performance instaló frases que operan como mandatos asfixiantes en la cabeza de cualquiera: "Hay que complacer", "hay que cumplir" o "tengo que ser atractivo". Esa exigencia de rendimiento permanente alimenta la proliferación de disfunciones sexuales en una juventud hipnotizada por filtros digitales. El mercado ofrece cuerpos sintéticos mientras la soledad no para de crecer.

Trampas digitales y celibato forzado

El levante moderno importó un diccionario de miserias cotidianas impulsado por aplicaciones de citas y algoritmos diseñados para la insatisfacción constante. Prácticas como el ghosting para esfumarse sin explicaciones o el breadcrumbing para regalar migajas de atención configuran un escenario de estafa emocional planificada. Nadie quiere pagar el costo del compromiso real.

En los márgenes de este desierto afectivo brota el fenómeno de los "incels" o célibes involuntarios, muchachos resentidos que culpan a las mujeres por su propia desconexión. El bombardeo publicitario y los mandatos estéticos alimentan un cóctel de odio que ciertos operadores políticos aprovechan para reclutar tropa reaccionaria. La falta de piel termina canalizándose en desprecio ideológico.

La desconexión corporal es el síntoma de una época donde la interacción humana fue tercerizada en pantallas frías. El llamado orbiting permite espiar perfiles ajenos sin arriesgar jamás el cuerpo ni la palabra en el territorio concreto. En los barrios postergados o en las torres céntricas, el terror al rechazo paraliza a una masa atomizada y temerosa del contacto.

La anatomía del malestar contemporáneo

Los especialistas advierten que los bloqueos en el placer no responden a fallas biológicas sino a construcciones mentales rígidas. La desinformación arrastrada por prejuicios familiares, la culpa enquistada y el apuro por coronar el acto clausuran cualquier posibilidad de juego. Sin registro sensorial del propio organismo, la experiencia queda reducida a un trámite mecánico.

La ausencia de diálogo sobre fantasías y temores convierte a la alcoba en un juzgado silencioso. El verdadero desafío para desarmar la neurosis cotidiana pasa por recuperar la soberanía del placer frente a los dictados mercantiles de la productividad. Si no aprendemos a comunicarnos sin caretas, la efeméride seguirá siendo apenas un meme celebrado por consumidores exhaustos.