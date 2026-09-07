Ariel Rey acelera hacia 2027 y Santilli ya tiene un candidato competitivo para disputar San Pedro

El resultado que cambió el escenario

En política hay momentos en los que una elección deja de ser solamente una elección.

El 7 de septiembre de 2025, Ariel Rey encabezó la lista de concejales de La Libertad Avanza en San Pedro y consiguió 13.673 votos, el 40,30%. No fue una victoria testimonial: fue la fuerza más votada del distrito.

Segundo quedó Fuerza Patria, con Valentín Bravo, que obtuvo 9.554 votos y el 28,16%. La diferencia fue de 4.119 votos y 12,14 puntos porcentuales. El oficialismo de Cecilio Salazar quedó 12 puntos abajo.

El resultado tuvo además una consecuencia concreta: Rey ingresó al Concejo Deliberante junto con otros tres concejales de la lista libertaria. La oposición dejó de mirar el 2027 desde afuera.

Para el gobierno municipal el golpe fue particularmente fuerte.

Salazar pidió la renuncia de todos los integrantes de su gabinete después de la elección. La prensa local calificó aquel resultado como la peor performance electoral de una lista oficialista desde que el intendente llegó al municipio en 2015. La alarma empezó a sonar dentro del propio Palacio Municipal.

Rey ya piensa en la intendencia

Ariel Rey no oculta el objetivo.

El espacio San Pedro Puede ya presenta formalmente su candidatura para intendente en 2027 y sostiene que su construcción tiene como horizonte disputar el municipio. La carrera electoral ya empezó, aunque falte más de un año para las urnas.

Rey es empresario y forma parte de una familia vinculada al sector privado local. En una entrevista de 2025 explicó que comenzó a involucrarse en política con la intención de representar a quienes trabajan, producen e invierten en San Pedro. Su discurso busca instalarlo como el candidato de la actividad privada frente a la política tradicional.

Su primera experiencia electoral como candidato a intendente había sido en 2023, cuando compitió por Juntos por el Cambio. Dos años después llegó el salto a la estructura libertaria y la elección que modificó definitivamente su peso político.

La diferencia entre ambas elecciones es importante.

En 2023 era un candidato opositor que buscaba instalarse.

En 2025 encabezó la lista más votada del distrito.

Y ahora aparece como uno de los nombres que pretende disputar la intendencia.

La secuencia tiene lógica electoral.

El vínculo con Diego Santilli

Uno de los activos políticos más importantes de Rey está fuera de San Pedro.

Es su relación con Diego Santilli.

El vínculo viene de la campaña de 2023, cuando Santilli era candidato a gobernador bonaerense por el espacio de Juntos por el Cambio y respaldó la candidatura de Rey a intendente. La relación no terminó con aquella elección.

En julio de 2026, Rey estuvo presente en la Casa Rosada durante la asunción de Santilli como jefe de Gabinete de Javier Milei. Desde San Pedro, el concejal calificó la nueva etapa como un período de “enormes desafíos”.

La escena tiene una lectura política evidente.

Rey no solamente busca construir territorialidad propia.

También intenta mantener una conexión directa con uno de los dirigentes que ocupa actualmente un lugar central dentro del Gobierno nacional.

Para una candidatura municipal, tener territorio es indispensable; tener una terminal política nacional puede convertirse en un multiplicador.

La Libertad Avanza le dio votos, pero San Pedro Puede es su marca

Hay una cuestión que será decisiva hacia 2027.

Rey consiguió su gran victoria electoral dentro de La Libertad Avanza, pero su identidad territorial continúa vinculada a San Pedro Puede.

Después de las legislativas aparecieron incluso diferencias entre el espacio de Rey y otros sectores libertarios locales. En octubre de 2025, dirigentes de San Pedro Puede y referentes de LLA celebraron el resultado por separado, aunque habían compartido la misma boleta. La unidad electoral no necesariamente significa una conducción política unificada.

Ese será uno de los desafíos del concejal.

Deberá transformar una alianza electoral exitosa en una estructura política capaz de competir por el Ejecutivo municipal.

Y para eso necesita algo más que una buena elección legislativa.

Necesita sumar dirigentes, fiscales, militancia, presencia territorial y acuerdos.

El 40,30% abre la puerta, pero no entrega las llaves del municipio.

Del otro lado está el desgaste de Salazar

Mientras Rey crece, el oficialismo atraviesa uno de sus momentos más incómodos desde 2015.

Cecilio Salazar gobierna San Pedro desde diciembre de ese año y consiguió atravesar distintos cambios de identidad política: llegó con Cambiemos, fue reelecto por Juntos por el Cambio y luego se incorporó al peronismo. En 2023 obtuvo un nuevo mandato con Unión por la Patria. Diez años de poder también generan desgaste.

Ese desgaste hoy tiene varios frentes abiertos.

Uno de ellos es económico.

El municipio reconoció una deuda de $3.666.410.927 con Ashira, empresa encargada del servicio de higiene urbana. El convenio firmado en julio de 2026 contempla hasta 90 cuotas, actualizadas por la tasa TAMAR más tres puntos porcentuales e IVA.

El propio Salazar calificó el contrato como “impagable” y planteó la necesidad de buscar una solución de fondo. Cuando un intendente define así el principal contrato de servicios de una ciudad, el problema dejó de ser administrativo y pasó a ser político.

El acuerdo todavía genera discusión en el Concejo Deliberante y los concejales pidieron explicaciones a la empresa antes de avanzar con su tratamiento. La deuda ya no está solamente en los papeles del municipio: está instalada en el debate político local.

La Tosquera agrega otro frente de conflicto

A la discusión económica se suma el problema ambiental de La Tosquera.

La situación del basural y las condiciones de disposición de residuos se encuentran bajo investigación federal, en un expediente que puso nuevamente bajo la lupa el funcionamiento del sistema de residuos de San Pedro.

El escenario es particularmente incómodo porque la discusión por la basura se superpone con la deuda de Ashira, la empresa encargada de la recolección.

Basural, recolección y deuda terminaron formando parte de un mismo problema político.

La oposición tiene allí un terreno fértil para instalar una pregunta sencilla: cómo se administra una ciudad cuando el municipio debe miles de millones por el servicio de higiene urbana y, al mismo tiempo, enfrenta cuestionamientos por el destino final de los residuos.

No alcanza con que Rey critique.

Deberá demostrar que tiene una propuesta concreta.

El desgaste del adversario puede abrir una elección, pero no gana una intendencia por sí solo.

El mapa que empieza a dibujarse para 2027

A más de un año de la elección municipal, todavía es demasiado temprano para hablar de una candidatura definida.

Pero algunos movimientos ya permiten observar hacia dónde se dirige la política sampedrina.

Por un lado está un oficialismo que lleva una década gobernando y que deberá enfrentar el desgaste natural del ejercicio del poder.

Por otro, aparece Rey con un resultado electoral de 40,30%, una estructura vecinal propia y una relación política con Santilli.

Y alrededor existen otras expresiones opositoras que también buscarán conservar o ampliar su espacio.

La elección de 2027 todavía no empezó formalmente, pero la pelea por ser competitivo ya está en marcha.

Rey tiene una ventaja que no se fabrica

El principal capital político de Ariel Rey no es una fotografía con un dirigente nacional.

Tampoco es una declaración de intención.

Es un número.

40,30%.

Son 13.673 votos obtenidos en una elección legislativa, en un distrito donde el oficialismo municipal consiguió 9.554.

Además, LLA volvió a imponerse en San Pedro en las elecciones nacionales de octubre de 2025, cuando obtuvo 17.400 votos y el 48,24%, frente a los 11.849 de Fuerza Patria, el 32,85%. El escenario libertario mostró capacidad para sostener el voto después del triunfo de Rey.

Eso no significa que esos votos sean automáticamente de Rey para 2027.

Pero sí significa que existe un electorado opositor considerable que ya demostró capacidad de movilización.

Y allí está la oportunidad.

Rey tiene una base desde la cual crecer; ahora debe convertirla en proyecto de gobierno.

La disputa que viene

San Pedro entra lentamente en modo 2027.

El oficialismo deberá administrar una etapa compleja, con problemas económicos, reclamos sindicales, cuestionamientos ambientales y una oposición que encontró un candidato con números para exhibir.

Rey, en cambio, deberá enfrentar el desafío inverso: pasar de ser un dirigente que ganó una elección legislativa a convertirse en un candidato capaz de convencer a una mayoría sobre cómo gobernaría el municipio.

El respaldo de Santilli puede ayudarlo.

La marca libertaria puede darle volumen.

San Pedro Puede puede aportarle identidad territorial.

Pero ninguno de esos elementos reemplaza una estructura municipal.

La elección se ganará en los barrios, no en una foto de Casa Rosada.

Y ahí estará la verdadera pelea.

Porque si Rey logra transformar el 40,30% de 2025 en una estructura territorial propia, ampliar su representación más allá del voto libertario y capitalizar el desgaste de Salazar, dejará de ser una promesa opositora.

Podrá convertirse en algo mucho más incómodo para el oficialismo:

un candidato realmente competitivo para quedarse con la intendencia de San Pedro en 2027.

Lo que tenés que saber sobre Ariel Rey