Mar del Plata dejó de ser la "Perla del Atlántico" para convertirse en una postal patética de miseria, abandono y podredumbre institucional, sepultada bajo el cinismo criminal de una casta política que se enriqueció mientras destruía el tejido social de los vecinos. La intendencia interina de Agustín Neme no es más que el patético títere y el escudo cobarde de Guillermo Montenegro, un prófugo moral que huyó a una banca de senador provincial pero mantiene sus sucias manos atadas a las cajas negras del municipio. Neme, cómplice servil y operador de este régimen oprobioso, no gobierna: administra la retirada y protege los negociados de una corporación que arrodilló a los marplatenses, sumiendo al partido de General Pueyrredon en el desánimo absoluto y en un colapso estructural sin retorno.

La radiografía de la corrupción local expone un festín de desvíos y privatizaciones a medida que opera con la precisión de una asociación ilícita. Entre los pilares del vaciamiento financiero destaca el escandaloso desvío y carga de combustible municipal, un agujero negro que devora cifras siderales estimadas en hasta USD 600.000 mensuales bajo una opacidad cínica. A esto se le suma el negociado del alumbrado público y los convenios con EDEA, una facturación cruzada de USD 2.000.000 mensuales que beneficia a la empresa mientras las calles de los barrios se hunden en la boca de lobo de la oscuridad y el abandono. En paralelo, la estructura de recaudación mafiosa opera a cielo abierto en Inspección General y el sistema de contenedores, cajas paralelas donde se extorsiona a los comerciantes con multas arbitrarias y retornos, mientras las concesiones costeras (unidades fiscales de Playa Grande, Mogotes y Chapadmalal) se regalan mediante pliegos hechos a medida y cánones subvaluados para los amigos del poder.

El hito más escandaloso de este saqueo institucional quedó plasmado en la Licitación Pública N° 18/24, tramitada en el Concejo Deliberante gracias a la obsecuencia automática del interbloque oficialista (PRO y UCR). Mediante esta maniobra, Montenegro y Neme le entregaron a la empresa Boldt Tech S.A. la gallina de los huevos de oro: el monopolio del sistema de estacionamiento medido por un plazo escandaloso de 9 años. Lejos de cuidar los recursos públicos, este negociado blindó una indexación criminal de tarifas actualizadas automáticamente cada cuatro meses y atadas al precio de la nafta premium de YPF. El pliego, redactado a la carta para expulsar a cualquier competidor e ignorar los reclamos del Sindicato de Trabajadores Municipales, convirtió el espacio público en una caja de recaudación privada, plagada de fallas digitales, abusos en multas y un silencio cómplice de los organismos de control que Neme protege con uñas y dientes.

Mientras los jerarcas políticos disfrutan de los dividendos de sus acuerdos corporativos, Mar del Plata sangra por sus heridas sociales. La administración acumula cuatro años de un déficit fiscal crónico, asfixiando a la población con tasas municipales confiscatorias mientras el desempleo estructural, el cierre masivo de PyMEs y comercios minoristas destrozan la economía local. El colapso urbano es total: calles destruidas, bacheo inexistente, basurales crónicos y una inseguridad galopante completan el cuadro de una ciudad devastada.

Neme y Montenegro le robaron el futuro a los marplatenses transformando la gestión pública en una cueva de ladrones. La sombra oscura de Montenegro sigue operando detrás de las cortinas del poder municipal, especulando con un operativo retorno para 2027 mientras la sociedad sobrevive en la miseria. Mar del Plata despertó del letargo y reclama justicia: que devuelvan lo robado, que rindan cuentas ante la ley y que paguen por haber destruido la dignidad de todo un pueblo.