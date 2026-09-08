Epidemia de sífilis: desidia estatal y mitos de alcoba

El termómetro sanitario bonaerense no miente y expone fracturas que la política de escritorio prefiere archivar bajo siete llaves presupuestarias. Las estadísticas oficiales confirman una disparada de afecciones venéreas que desnuda la ineficacia de los programas de contención comunitaria. Mientras las unidades sanitarias de la provincia hacen malabares con insumos contados, la calle exhibe un desapego alarmante hacia las pautas básicas de profilaxis.

Las cifras relevadas por el Boletín Epidemiológico Nacional delatan una curva empinada que ningún burócrata puede disfrazar con discursos de ocasión. En 2022 se notificaron 26.647 contagios de sífilis, saltaron a 32.293 en 2023 y escalaron hasta 36.917 durante 2024. Para rematar el cuadro, el registro trepó a 55.183 cuadros acumulados en 2025, marcando un violento incremento del 71% frente a la media del quinquenio previo.

El escenario internacional que describe la Organización Mundial de la Salud aporta un marco desolador a este retroceso de la conciencia colectiva. Cada jornada suma más de 1.000.000 de nuevos contagios globales, mientras 376.000.000 de personas contraen anualmente dolencias curables como gonorrea o clamidia. En paralelo, 290.000.000 de mujeres portan VPH y otros 500.000.000 de individuos conviven con el herpes genital sin abordajes integrales.

Detrás de la frialdad estadística anida un fenómeno biológico traicionero provocado por la bacteria Treponema pallidum. La infectóloga Isabel Cassetti advirtió que la patología se transmite por vía genital desprotegida o mediante gestación vertical. La lesión inicial, caracterizada por un chancro indoloro y circunscripto, suele esfumarse espontáneamente engañando al paciente, quien asume erróneamente haber superado el trance clínico sin auxilio farmacológico.

Negligencia médica y contagio silencioso

Si el cuadro clínico no recibe tratamiento con penicilina a tiempo, la patología avanza inexorablemente hacia estadios de gravedad sistémica. Durante la fase secundaria emergen erupciones maculares en palmas o plantas que suelen confundirse con cuadros dermatológicos menores. Con el transcurrir del tiempo, la etapa terciaria desata anomalías neurológicas y cardiopatías severas en pacientes que jamás recurrieron a un laboratorio de análisis.

El relato clínico que recopila el Hospital de Clínicas José de San Martín ilustra con crudeza la ligereza imperante entre los jóvenes. Un muchacho de 18 años prescindió de las barreras de látex bajo el pretexto de que su compañera era sana y contrajo gonorrea. En las guardias del Área Metropolitana de Buenos Aires, esa falsa seguridad dinamita cualquier atisbo de prevención en relaciones que se suponen estables.

Frente a esta coyuntura, la especialista Silvina Valente sostiene que el nudo del conflicto no radica en la desinformación sino en la resistencia cultural. "El problema central no es la falta de información básica, sino la baja aceptación del método y una resistencia persistente a su uso", sentenció la facultativa. La reticencia a cuidarse persiste incluso cuando los testeos serológicos rápidos arrojan respuestas concluyentes en escasos minutos de espera.

Mitos de alcoba y ajuste

El repliegue del aparato asistencial agrava la proliferación de microorganismos en mucosas permeables ante fricciones íntimas microscópicas. La licenciada Analía Urretavizcaya remarcó que el preservativo continúa atado socialmente a sospechas de engaño o distanciamiento. Para la terapeuta, "su uso suele asociarse simbólicamente con la desconfianza o la infidelidad, lo que dificulta su incorporación en vínculos estables".

A esta traba psicológica se añade la excusa masculina recurrente sobre la supuesta pérdida de sensibilidad eréctil durante el acto sexual. Los varones responsabilizan al profiláctico por bloqueos funcionales derivados de ansiedades o impericias juveniles mal gestionadas. En tanto, la gestión sanitaria retacea campañas públicas masivas, dejando las salas de primeros auxilios barriales desiertas de material pedagógico y recursos elementales.

La ecuación cierra con números en rojo para la salud comunitaria del conurbano profundo. El Estado se desentiende de la docencia sanitaria territorial mientras los consultorios colapsan por infecciones que la ciencia domesticó hace décadas. Sin distribución masiva de métodos de barrera ni testeos tempranos en embarazadas, la desidia oficial seguirá cobrándose secuelas irreversibles en las barriadas populares.