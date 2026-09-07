Más ajuste y menos comida: Milei se ríe mientras el pueblo no llega a fin de mes

La liturgia libertaria alcanzó su cénit de obscenidad corporativa en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde un presidente blindado por su propia soberbia recitó su catecismo de miseria con la comodidad de quien jamás sufrió el peso de una factura impaga. Lejos de registrar el pulso de una sociedad asfixiada, Javier Milei optó por convertir la tragedia social en un ejercicio de autoelogio psicopático, demostrando que su famosa "ortodoxia" no es más que un escudo cínico para blindar privilegios de casta mientras el tejido comunitario se desangra en la banquina.

Con la liviandad de un playboy de la timba financiera, el mandatario ratificó que profundizará el torniquete sobre los bolsillos populares, no por convicción patriótica, sino para proteger la cotización futura de sus exclusivas conferencias privadas. Gobernar, bajo esta óptica, se reduce a un grotesco stand-up donde la sangre de los jubilados y el colapso de las PyMEs son apenas daños colaterales.

Lo más repugnante de su diatriba no es la repetición sistemática de dogmas monetaristas desacoplados de la realidad, sino la mueca socarrona con la que justifica la crueldad institucionalizada. Mientras más de la mitad de los argentinos le imploran un cambio de rumbo urgente ante la imposibilidad material de subsistir, el líder mesiánico responde con amenazas de "acelerar a fondo", despojando de toda humanidad al dolor ajeno y tildando de "inmundos" a quienes se atreven a reflejar la catástrofe cotidiana.

El superávit fiscal exhibido como trofeo incólume no es otra cosa que el botín de una brutal confiscación de salarios, jubilaciones y economías regionales, celebrado alegremente entre mozos de categoría y CEOs aplaudidores que ignoran olímpicamente el sabor de la indigencia. En su universo paralelo, recortar medicamentos, destruir el mercado interno y condenar a la insolvencia a millones de ciudadanos equivale a una gesta heroica digna de manual de economía austriaca de cabotaje.

Convertir el hambre del pueblo en un espectáculo de suficiencia ideológica expone la mueca más cruel de una administración que gobierna de espaldas a la nación, parapetada entre dogmas de manual y aplausos comprados a medida. La historia implacable juzgará este experimento no por sus supuestos equilibrios contables de cartón pintado, sino por la devastación silenciosa de un tejido social al que se le escupió en la cara en nombre de la libertad.

Cuando el relato cese y la realidad termine por demoler los castillos de naipes construidos sobre la miseria generalizada, quedará al descubierto la verdad más patética: un gobierno que confundió la crueldad con firmeza y que prefirió inmolar al país entero antes que admitir que su soberbia era, en realidad, la peor de las estafas.