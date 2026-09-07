Megatone.net se prepara para ElectroFans: ya tiene fecha la nueva edición del evento

Durante esos tres días, los clientes podrán acceder a hasta un 50% de descuento en miles de productos, además de 12 cuotas sin interés en las categorías más buscadas. Desde la empresa recomiendan aprovechar los primeros días para acceder a la mayor variedad de productos y a las condiciones más competitivas.

Entre las categorías protagonistas se encontrarán televisores, tecnología, notebooks, celulares, heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos, todos con beneficios especiales.

Estará disponible una de las opciones más elegidas por los clientes: Tu Crédito en Megatone, que permite acercarse a cualquier sucursal y llevarse el producto en cómodas cuotas, sin necesidad de tarjeta de crédito.

En materia logística, Megatone.net ofrece envíos a todo el país, junto con la opción de envío same day, que permite recibir la compra el mismo día de la solicitud.

Con la cuenta regresiva ya en marcha, ElectroFans 2026 se perfila como una de las citas más esperadas para quienes buscan las mejores oportunidades en tecnología y electrodomésticos.

En esta edición, Megatone.net contará además con propuestas exclusivas de la mano de distintas entidades bancarias y billeteras digitales. Los clientes podrán acceder a financiación de hasta 24 cuotas sin interés en bancos seleccionados, y disfrutar de ahorros y reintegros al pagar con billeteras virtuales como MODO, sumando así más valor a la experiencia de compra.

Para conocer primero los productos y precios que formarán parte de ElectroFans 2026, Megatone.net invita a sus clientes a REGISTRARSE y a seguir sus redes sociales: Instagram (@megatone.ar) o Facebook (Megatone), donde se anticipará las ofertas exclusivas apenas arranque el evento.

Acerca de Megatone.net Es uno de los retailers de mayor evolución, integrando conceptos reales de omnicanalidad entre sus puntos de venta y su canal de e-commerce: www.megatone.net. Ofrece entregas same day y retiro en el acto en todas sus sucursales. Ahora, su Market incorporó Compras Internacionales, donde podés elegir productos de EE.UU., China y cualquier parte del mundo, con la seguridad de comprar en pesos y con envío gratis. Con más de 1.000.000 de productos activos, lo convierten en uno de los Marketplace más importantes de Argentina.