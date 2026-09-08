Kicillof se mete en la grieta política de Misiones para impulsar su candidatura presidencial

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, concretará este miércoles 9 de septiembre una nueva escala en su recorrido de proyección nacional al desembarcar en Misiones.

Tras registrar visitas políticas e institucionales en Tierra del Fuego, Formosa, Córdoba, Corrientes, Chaco y La Pampa, la provincia mesopotámica se convierte en el séptimo destino de un despliegue territorial orientado a estructurar su plataforma para 2027.

La visita coincide con un proceso de reconfiguración del poder en el plano local. El sistema político articulado durante más de veinte años bajo la conducción de Carlos Rovira en el Frente Renovador de la Concordia registra fisuras a partir del perfil propio adoptado por el gobernador Hugo Passalacqua.

Muestras de esta autonomía se evidencian en el plano legislativo con la conformación del bloque Movimiento por lo que Viene y el debate sobre la revisión de normativas promovidas en la etapa previa, como la ley de prohibición del glifosato.

Emisarios a Posadas y la consigna del PJ local

En la antesala de la llegada de Kicillof, una comitiva integrada por el diputado provincial Mariano Cascallares y el director del Banco Provincia Julio Pereyra concretó reuniones de trabajo con la conducción del Partido Justicialista de Misiones —encabezada por Christian Humada—, intendentes, sindicatos y agrupaciones territoriales como el Movimiento de Mujeres por la Justicia Social.

Durante las intervenciones ante la militancia en la sede justicialista de Posadas, las expresiones vertidas por los armadores bonaerenses remarcaron la necesidad de consolidar una alternativa "desde abajo hacia arriba, sin el dedo de nadie", en una clara alusión al debate interno sobre los mecanismos de selección de candidaturas dentro de la oposición.

Las organizaciones locales formalizaron el llamado a la actividad bajo las consignas "Misiones con Axel" y "El peronismo se pone de pie".

La construcción del Movimiento Derecho al Futuro

El intento de Kicillof por articular apoyos en Misiones trasciende la interna partidaria y apunta a sumar a Passalacqua al bloque de gobernadores opositores al programa económico de la Casa Rosada. La estrategia busca balancear el mapa político en el interior del país frente al avance del oficialismo nacional.

Esta actividad en territorio misionero funcionará además como antesala del plenario nacional convocado por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para el próximo 19 de septiembre en Avellaneda, donde se darán cita delegaciones de las 24 jurisdicciones del país para institucionalizar el armado federal de la fuerza.