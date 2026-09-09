$126 millones para una obra fantasma: el negocio de la UOM que terminó en manos de un amigo de Máximo Kirchner.

La historia reúne los condimentos habituales de los negocios cruzados entre el Estado, la política y las cajas sindicales: la entrega gratuita de un terreno del Ejército Argentino, la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), funcionarios identificados con La Cámpora y desembolsos millonarios en favor de un amigo de la infancia de Máximo Kirchner.

El eje central del expediente involucra al arquitecto Martín Reibel Maier, excompañero de colegio del hijo de la expresidenta en Río Gallegos, militante camporista y exvicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Durante la gestión sindical de Abel Furlán, su estudio profesional resultó beneficiado para proyectar el "Nuevo Polo Multifuncional UOM" sobre un predio fiscal de 80.000 metros cuadrados ubicado en Tres de Febrero, junto al Camino del Buen Ayre.

La cronología del favorecimiento: La UOM contrató a Reibel Maier y a la arquitecta Andrea Mercado en julio de 2023 para realizar estudios preliminares. Sin embargo, el pedido formal para obtener el terreno público recién ingresó en septiembre de ese año, obteniendo una cesión exprés y gratuita otorgada por el gobierno de Alberto Fernández en noviembre.

Un predio de 80 mil metros cuadrados y desembolsos sin un solo ladrillo

El anteproyecto prometía un complejo monumental con centro de convenciones, aulas de capacitación, instalaciones deportivas, talleres, estacionamientos y un hotel. Pese a que el predio jamás se niveló ni registró avance de obra alguno, el 1° de febrero de 2024 la cúpula de la UOM aprobó la propuesta técnica del estudio por un presupuesto final que alcanzó los $126.787.567 más IVA.

El negocio chocó contra la normativa vigente en abril de 2024, cuando la Municipalidad de Tres de Febrero, conducida por el intendente Diego Valenzuela, intimó al gremio a suspender las acciones al constatar que la iniciativa resultaba totalmente incompatible con la zonificación del distrito, calificándola ante la AABE como de "cumplimiento imposible".

Las claves del escándalo entre la UOM y la AABE

Cesión gratuita de tierras del Estado : Desafectadas de las Fuerzas Armadas mediante un "permiso precario" tramitado mientras Juan Debandi (La Cámpora) se desempeñaba como vicepresidente de la AABE.

Contratación previa a la titularidad : El gremio comprometió fondos para el diseño arquitectónico dos meses antes de que el Estado nacional le otorgara la custodia del terreno.

Facturación cobrada sin habilitación : Se liquidaron más de $126 millones en concepto de planos y "anteproyecto avanzado" para una obra cuya factibilidad ambiental y urbana nunca fue aprobada por el municipio.

Entramado de la causa Furlán: El caso se suma a la causa judicial que salpica al desplazado Furlán y a la dirigente camporista María Soledad Calle (empresa USEM SA) por el manejo irregular de los aportes de los afiliados.

Sin cemento pero con la caja saldada

Si bien no existen pruebas judiciales que vinculen en forma personal a Máximo Kirchner en el cobro del dinero, la secuencia administrativa expone el usufructo de influencias en la AABE y el direccionamiento de fondos sindicales hacia figuras del entramado político del kirchnerismo.

Con la conducción de la UOM intervenida por la Justicia desde mayo de 2026 y Furlán desplazado de la conducción, la fiscalía indaga si los desembolsos a Reibel Maier representan un perjuicio intencional al patrimonio de los afiliados metalúrgicos bajo la fachada de estudios técnicos inaccesibles o inviables.