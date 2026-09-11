La motosierra frena ante la casta: ANSES desembolsó $203 millones en un mes para 11 jubilaciones de privilegio.

Manejar los destinos de la Argentina otorga beneficios que trascienden mandatos y fronteras ideológicas. Mientras la masa de jubilados del régimen general sobrevive con haberes mínimos que rondan los $498.000 —con el bono de $70.000 incluido—, el organismo previsional destinó en un solo mes la suma de $203.835.765,06 de pesos para saldar las asignaciones de privilegio de tan solo 11 personas.

La cifra, revelada a partir de un pedido de Acceso a la Información Pública tramitado ante la ANSES, expone un contraste feroz. Los montos brutos percibidos de forma individual oscillan entre los $12,4 millones y rozan los $26,1 millones mensuales, financiados íntegramente con recursos públicos en pleno ciclo de austeridad estatal.

La paradoja del discurso libertario: Pese a la retórica de Javier Milei contra los gastos superfluos y las prebendas del poder político, el Estado continúa liquidando cada treinta días sumas millonarias para la cúpula dirigencial. Incluso Daniel Scioli, actual funcionario de la administración nacional, cobra $12,4 millones mensuales bajo esta modalidad.

El podio de las asignaciones: Fernández, Macri y Rodríguez Saá

El ranking de las liquidaciones brutas de julio está encabezado por el expresidente Alberto Fernández, quien percibió $26.092.447,56, suma equivalente a unos 52 haberes mínimos.

Lo sigue Mauricio Macri, con $25.043.153,46 —fondos que el dirigente del PRO dona a entidades de bien público—, y en tercer lugar se ubica Adolfo Rodríguez Saá, quien cobra $23.999.253,02 mensuales tras haber permanecido únicamente siete días en el Poder Ejecutivo durante la crisis de diciembre de 2001.

La nómina completa de las 11 asignaciones vitalicias (Julio 2026)

Alberto Fernández : $26.092.447,56

Mauricio Macri : $25.043.153,46

Adolfo Rodríguez Saá : $23.999.253,02

Zulema Yoma (viuda de Carlos Menem) : $20.618.733,63

Gabriela Michetti : $18.192.138,24

Julio Cobos : $17.999.446,65

Inés Pertiné (viuda de Fernando de la Rúa) : $17.561.990,73

Beatriz Nelly Andrés (viuda del dictador Roberto M. Levingston) : $16.214.248,39

María Estela Martínez de Perón : $12.936.493,68

Amalia Carmen Guido (hija de José María Guido) : $12.691.238,04

Daniel Scioli: $12.486.621,66

Pensiones heredadas y viudas de la dictadura

La nómina aprobada por el organismo previsional incluye distorsiones que desafían cualquier criterio de equidad social. Entre las liquidadas se encuentra la pensión de Beatriz Nelly Andrés, viuda de Roberto Marcelo Levingston, presidente de facto durante la dictadura de la Revolución Argentina (1970-1971), quien a sus casi 100 años sigue recibiendo $16,2 millones mensuales del Estado democrático.

Asimismo, Amalia Carmen Guido percibe $12,6 millones mensuales por ser la hija soltera de José María Guido —mandatario entre 1962 y 1963—, habiendo heredado dicho beneficio en 1998 durante el menemismo.

El esquema se completa con la pensión derivada que cobra Cristina Fernández de Kirchner por Néstor Kirchner (estimada en $16 millones brutos), procesada contablemente bajo otra vía administrativa fuera de esta lista específica.

El mantenimiento intacto de este régimen expone las contradicciones de la gestión de Javier Milei. Mientras la "motosierra" cercenó programas sociales, insumos hospitalarios y partidas a provincias, el costo de mantener a la casta previsional asciende a más de $2.400 millones al año, demostrando que los privilegios de la alta política permanecen blindados.