Lo que la motosierra de Milei no tocó: el Banco Nación gastó $30.411 millones en publicidad

Javier Milei edificó su fraude electoral sobre la mentira mesiánica de que “no hay plata” y el dogma cínico de que la pauta oficial se había extinguido para siempre, pero la realidad de las chequeras estatales desentierra un saqueo sistemático donde la supuesta austeridad es apenas una puesta en escena para encubrir la caja negra más obscena del poder.

La investigación basada en los registros oficiales desmantela el relato de este gobierno de impostores: bajo la complicidad de su administración y la conducción digitada en el directorio del Banco de la Nación Argentina (BNA), la entidad oficial despilfarró la escalofriante cifra de $30.411 millones en publicidad durante 2025. Lejos de cualquier recorte, esta suma implica un incremento real del 31% en comparación con 2024 y un salto criminal del 86% frente a 2023 —el último año del gobierno al que tanto critica—. Mientras el presidente se escuda en el ajuste salvaje, destruye jubilaciones y condena a la miseria a millones de argentinos bajo la farsa del déficit cero, el Estado mantiene un búnker financiero de propaganda pagada con el hambre ajeno.

El desglose de los expedientes y los pedidos de acceso a la información, desnuda un esquema de prioridades tan corrupto como selectivo. Los recursos no pararon de multiplicarse frente a los $3.590 millones de 2023 y los $16.358 millones de 2024, reconfigurándose para comprar voluntades políticas y blindaje mediático. Por un lado, el BNA inundó de millones los festivales nacionales, provinciales y las giras turísticas de tinte populista como el BNA Fest. Por el otro, en una muestra impiadosa de desprecio por el tejido social, los fondos destinados al sponsoreo deportivo fueron masacrados: se derrumbaron de $612 millones en 2024 a miserables $143 millones en 2025, consumando un ajuste real del 83,4% en el deporte. Se le quita el pan y el apoyo a los deportistas y clubes de barrio para regar de privilegios a los operadores de micrófonos y pantallas que sostienen el relato oficial.

Ante la requisitoria ciudadana para conocer la nómina exacta de beneficiarios —qué medios, qué agencias fantasma, qué alcahuetes de turno se quedan con los pedazos de este botín de más de 30 mil millones—, la respuesta del Banco Nación fue el portazo mafioso y el ocultamiento deliberado. Esta censura institucional replica exactamente la misma metodología oscura de YPF, que administró cerca de $129 mil millones en publicidad bajo un manto de impunidad idéntico. Se niegan a rendir cuentas porque saben que transparentar los números significaría dejar al descubierto el corazón de su propia casta: una red de corrupción comunicacional sostenida con los impuestos de los contribuyentes.