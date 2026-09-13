Ajuste al límite: la motosierra sobre el PAMI acorrala el discurso de eficiencia del Gobierno nacional.

La obsesión del Poder Ejecutivo por exhibir indicadores de equilibrio fiscal comenzó a mostrar su impacto más complejo sobre las estructuras esenciales del sistema sanitario.

La principal obra social del país, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), enfrenta una severa restricción de recursos estimada en $1,2 billones, derivada del fin de la percepción del Impuesto PAÍS y una compensación parcial desde el Tesoro Nacional que encendió las alarmas entre clínicas, sanatorios, laboratorios y centros de atención especializada.

De acuerdo con proyecciones del sector, el organismo que conduce Esteban Leguízamo estimaba percibir $2,8 billones asociados a ese tributo. Sin embargo, las transferencias sustitutivas enviadas por el Ministerio de Economía rondaron los $1,6 billones.

Esa diferencia nominal de $1,2 billones trasladó una inmediata presión sobre la cadena de pagos, obligando al Gobierno a autorizar en mayo de 2026 una asistencia financiera de emergencia por $580.270 millones mediante la suscripción de Letras del Tesoro.

Discurso de "orden" y la intervención de la Justicia

Frente al deterioro del flujo de caja, la conducción del PAMI rechazó que el organismo enfrente un colapso estructural y calificó el escenario como un "estrés financiero" derivado de la transición demográfica y el encarecimiento de los tratamientos para patologías crónicas.

Pese a la retórica de la austeridad y la eficiencia en la gestión de expedientes, la necesidad de recurrir a giros extraordinarios del Tesoro expone la fragilidad del esquema contable.

La problemática adquirió escala judicial tras un fallo dictado por un juzgado federal de la provincia de Córdoba. La resolución dictó una medida cautelar de alcance nacional contra el PAMI e Incluir Salud para ordenar la regularización inmediata de las partidas adeudadas a prestadores de personas con discapacidad y adultos mayores, advirtiendo que la dilación en los giros pone en riesgo la continuidad de terapias, traslados y provisión de medicamentos básicos.

Medicamentos y aranceles: el eslabón más débil

La tensión financiera impacta con especial dureza en la provisión de medicamentos y en la actualización arancelaria para los prestadores médicos. Sanatorios y colegios farmacéuticos aducen que los plazos de acreditación se han dilatado frente a una inflación médica en alza, lo que reduce los márgenes para sostener convenios de cobertura al 100%.

Mientras la Casa Rosada celebra el superávit operativo como una victoria doctrinaria, la población jubilada enfrenta el riesgo de un recorte implícito en las prestaciones cotidianas, convirtiendo a la atención pública en el fusible sobre el cual se asienta el programa de restricción presupuestaria.