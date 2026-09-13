Rodrigo Aristimuño encarna el rostro más sombrío de la política bonaerense, un intendente que transformó Coronel Rosales en un coto privado de desidia, prepotencia y blindaje familiar, mientras Punta Alta se desangra en la indigencia económica. Lejos de gestionar para el vecino, este jefe comunal opera como un autócrata de comarca, tolerando o amparando los privilegios de un clan donde la ley es un chiste y la violencia es moneda corriente. Mientras el distrito se hunde en una crisis estructural irreversible, su administración prefiere gastar energía en amedrentar a la ciudadanía antes que gobernar.

La podredumbre de su entorno íntimo quedó expuesta sin filtros cuando su hermano, Ramiro Aristimuño —un delincuente con pedido de captura vigente por robo calificado—, fue detenido tras irrumpir armado en una vivienda, destrozar a golpes la cabeza del dueño y balearlo en una pierna. Este prontuario no es una anécdota lejana; es el producto lógico de una estructura de poder que tolera y protege prontuarios oscuros. El historial de este personaje, salpicado por causas de narcotráfico y protegido por los engranajes de la impunidad local, desnuda la catástrofe moral que rodea al despacho del intendente.

Ese mismo desprecio por las reglas democráticas se traslada intacto a la gestión pública, donde Aristimuño instauró un mecanismo de persecución a la libertad de expresión que no tolera el disenso. Incapaz de debatir ideas o rendir cuentas, su gobierno recurrió a la intimidación directa, enviando cartas documento a vecinos y opositores que osaron exponer en redes sociales el estado calamitoso de la ciudad. Este talante dictatorial y persecutorio confirma que, para el intendente, el municipio es una trinchera personal donde la crítica ciudadana se persigue como si fuera un delito.

Las bancadas opositoras han denunciado sistemáticamente la opacidad de un gasto público desbordado por la voracidad partidaria: la creación arbitraria de cargos políticos y el festival de nombramientos contrastan obscenamente con una Punta Alta abandonada a su suerte. Las calles destruidas, el sistema cloacal colapsado y la precarización absoluta de los servicios municipales exponen el fracaso de una gestión chata y vacía de contenido. La ciudad sufre una asfixia productiva histórica, atrapada en la dependencia estatal y sin un solo proyecto genuino que oxigene el empleo privado.

Aristimuño es la síntesis perfecta de la decadencia política: un dirigente ciego y sordo ante el sufrimiento de sus gobernados, que utiliza el aparato estatal para proteger sus espaldas y silenciar al pueblo. Su figura representa el fracaso institucional hecho persona, un lastre intolerable para Coronel Rosales y la prueba más contundente de que cuando el poder cae en manos insensible, el único resultado es la ruina colectiva.