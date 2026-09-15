banco-provincia-estafa-falsos-asesores-inversion-fraude

Por: Alerta Banco Provincia: la nueva estafa de los falsos asesores de inversión que puede vaciarte la cuenta

Una nueva modalidad de estafa virtual encendió las alarmas entre los clientes del Banco Provincia: delincuentes crean perfiles falsos, copian logos e imágenes institucionales y se presentan como asesores para generar confianza antes de avanzar sobre el dinero de las víctimas. El engaño puede comenzar con una propuesta atractiva de inversión o con una supuesta asistencia personalizada, pero detrás aparece siempre el mismo objetivo: conseguir datos sensibles o lograr que la persona realice una operación. El Banco confirmó que no posee cuentas alternativas de asesores y que la atención en redes se efectúa exclusivamente mediante sus perfiles oficiales verificados.

La maniobra está diseñada para parecer creíble: los estafadores pueden copiar publicaciones del Banco, utilizar nombres casi idénticos a los verdaderos y modificar apenas algunas letras, puntos o guiones de las cuentas originales. Una de las trampas consiste en aparecer justo después de que el cliente realizó una consulta pública en una red social, circunstancia que permite al delincuente hacerse pasar por alguien que viene a “resolver” el problema. Desde allí pueden enviar enlaces hacia páginas apócrifas, solicitar información bancaria o intentar convencer a la víctima para que ejecute determinadas operaciones.

La advertencia oficial establece una regla que permite cortar buena parte de estos engaños de raíz: Banco Provincia nunca solicita usuario, contraseña, token, códigos de seguridad, datos de tarjetas ni transferencias mediante llamadas, mensajes o videollamadas. Tampoco hay que instalar aplicaciones siguiendo las indicaciones de un supuesto empleado ni compartir la pantalla del teléfono. Si alguien que dice trabajar para el Banco pide cualquiera de esas cosas, hay que interrumpir inmediatamente la comunicación. La recomendación institucional es contactar después a la entidad utilizando exclusivamente sus canales oficiales.

El peligro aumenta cuando el falso asesor intenta conseguir acceso remoto al dispositivo: Banco Provincia advierte específicamente sobre programas como AnyDesk, TeamViewer o Chrome Remote Desktop, que permiten controlar a distancia una computadora o teléfono. Una vez dentro del dispositivo, un delincuente puede intentar capturar credenciales, realizar transferencias o apropiarse de información que después utilizará para suplantar la identidad de la víctima. La entidad aclara que jamás solicitará instalar aplicaciones diferentes de sus herramientas oficiales ni pedirá compartir la pantalla para realizar una gestión bancaria.

También existen señales sencillas para descubrir la trampa antes de que sea demasiado tarde: cuentas sin verificación, usuarios escritos con pequeñas diferencias, promociones exageradamente atractivas, pedidos de fotografías de tickets, instrucciones para concurrir a un cajero o enlaces enviados por mensaje deben despertar sospechas. Ni siquiera el candado o el “https” de una página alcanzan para garantizar que un sitio sea legítimo, por lo que el Banco recomienda verificar cuidadosamente el dominio antes de ingresar información. Para operar con BIP o Cuenta DNI, la indicación es acceder directamente desde los canales oficiales y nunca desde links recibidos por correo, redes sociales o mensajería.

Quienes sospechen haber caído en la maniobra deben actuar inmediatamente: Banco Provincia mantiene atención por fraude las 24 horas en el 0810-222-2776, opción 0, y recomienda bloquear las tarjetas si sus datos fueron comprometidos, solicitar el bloqueo preventivo de BIP cuando se compartieron credenciales y modificar las claves. Cada minuto puede ser decisivo después de entregar información bancaria: no hay que borrar los mensajes, sino conservar capturas, números telefónicos, enlaces y perfiles utilizados por los estafadores. Las cuentas falsas también pueden reportarse a [email protected]; frente a cualquier duda, la regla más segura sigue siendo cortar el contacto y comunicarse directamente con el Banco.